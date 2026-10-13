신한은행, 서울외국인주민센터와 외국인 정착 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융교육·교육 공간 제공 협력

18일부터 대림동지점 일요영업 시작

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 서울외국인주민센터와 협력해 외국인주민의 금융 이해도를 높이고 국내 정착을 지원한다.

신한은행은 13일 서울 영등포구 신한은행 대림동지점에서 서울외국인주민센터와 외국인주민의 안정적인 정착 및 역량 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 이승목 신한은행 고객솔루션그룹장과 김동훈 서울외국인주민센터장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

13일 서울 영등포구 신한은행 대림동지점에서 열린 외국인주민 정착 지원 업무협약식에서 이승목 신한은행 고객솔루션그룹장(오른쪽)과 김동훈 서울외국인주민센터장이 기념촬영을 하고 있다. [사진=신한은행]

이번 협약은 외국인주민들이 언어 장벽과 익숙하지 않은 금융 환경으로 겪는 어려움을 줄이고, 일상에 필요한 금융 지식을 익혀 금융서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

서울외국인주민센터는 외국인주민의 국내 정착을 지원하는 기관으로, 다국어 상담과 법률·노무 등 전문상담, 생활 한국어 교육, 문화체험 프로그램 등을 무료로 제공하고 있다.

양 기관은 신한은행의 금융 인프라와 센터의 지역사회 네트워크를 연계해 외국인주민 대상 금융교육 프로그램을 운영하고 교육 공간을 지원하기로 했다. 금융서비스 이용 편의를 높이기 위한 협력사업도 함께 추진할 예정이다.

특히 지난 12일 대림동지점에 문을 연 외국인 소통 공간 'SOL Global Lounge 대림동'을 활용해 맞춤형 금융교육을 진행하고, 교육에 필요한 공간을 제공할 계획이다.

정상혁 신한은행장은 "이번 협약이 외국인주민들이 한국의 금융 환경을 이해하고 안정적으로 정착하는 데 도움이 되길 바란다"며 "서울외국인주민센터와 긴밀히 협력해 맞춤형 금융교육과 다국어 금융서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

신한은행은 외국인 고객의 금융 접근성을 높이기 위해 안산·김해·독산동에 외국인중심영업점을 운영하고 있으며, 부산·대구·인천·광주·수원·서울 등 주요 지역에서 외국인 고객 대상 일요영업도 실시하고 있다.

오는 18일부터는 중국동포 밀집지역에 위치한 대림동지점에서도 일요영업을 시작해 평일 은행 방문이 어려운 고객의 이용 편의를 높일 예정이다.

peterbreak22@newspim.com