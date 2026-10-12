정상혁 신한은행장 "금융 취약계층 살피고 실질적 지원 확대"

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신한은행, '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인 동참

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 불법사금융 피해를 예방하고 금융 취약계층을 보호하기 위한 공익 캠페인에 참여하며 포용금융 실천에 나섰다.

신한은행은 서민금융진흥원이 추진하는 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 동참했다고 12일 밝혔다.

서울 중구 남대문시장 내 어린이 완구용품점에서 정상혁 신한은행장(가운데)과 상인들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=신한은행]

이번 캠페인은 불법사금융으로 어려움을 겪는 국민을 보호하고 금융을 통해 재기를 지원하자는 취지로 마련됐다. 금융기관과 공공기관, 지방자치단체 등이 참여해 포용금융의 가치를 알리고 다음 참여자를 지목하는 방식으로 진행된다.

정상혁 신한은행장은 최우형 케이뱅크 은행장의 지목을 받아 캠페인에 참여했다. '더 이상 불법사금융에 내몰리지 않도록 사람 살리는 금융이 지키겠습니다'라는 메시지를 통해 금융 취약계층 보호와 고객의 안정적인 금융생활을 위한 금융권의 역할을 강조했다.

신한은행은 금융소비자 보호와 금융 접근성 향상을 위한 활동도 이어가고 있다. 실제 금융사기 피해 사례를 1인칭 시점으로 재구성한 금융소비자보호 콘텐츠를 자체 제작해 전국 영업점에 공유하고, 불법사금융을 비롯한 주요 금융사기 수법과 예방 방법을 안내하고 있다.

전세사기 피해자를 위한 금융지원과 다문화가정의 안정적인 금융생활을 돕는 금융·사회공헌 활동도 추진 중이다. 금융 취약계층이 일상에서 체감할 수 있는 지원을 확대해 금융서비스 이용 과정에서 발생할 수 있는 위험을 줄이고 금융 접근성을 높인다는 취지다.

정 행장은 "고객이 어려움을 극복하고 안정적인 금융생활을 할 수 있도록 돕는 것이 금융의 역할"이라며 "앞으로도 금융 취약계층을 세심하게 살피고 실질적인 지원을 확대해 금융의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

한편 정 행장은 다음 캠페인 참여자로 강정훈 iM뱅크 은행장과 이희수 제주은행장을 추천했다.

peterbreak22@newspim.com