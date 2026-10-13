신한은행, 한국해운협회와 해운산업 금융지원 협력

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 13일 한국해운협회와 업무협약을 체결했다
- 양측은 친환경 선박 도입과 중소 해운기업 금융을 지원한다
- 선박금융·정책금융·컨설팅 연계로 해운 경쟁력을 강화한다
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'신한 SOL클러스터 부산' 현장 네트워크 활용
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 한국해운협회와 업무협약을 맺고 친환경 선박 도입과 중견·중소 해운기업의 금융 지원을 통해 국내 해운산업의 경쟁력 강화에 나선다.
신한은행은 지난 12일 서울 영등포구 여의도 한국해운협회에서 협회와 '국내 해운산업의 지속가능한 성장과 경쟁력 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 13일 밝혔다. 협약식에는 정상혁 신한은행장과 박정석 한국해운협회장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 신한은행의 금융 전문성과 한국해운협회의 회원사 네트워크를 결합해 해운기업의 다양한 자금 수요에 대응하기 위해 마련됐다. 한국해운협회는 국내 해운산업을 대표하는 단체로, 선사의 경영과 제도 관련 현안을 지원하고 유관기관과의 협력을 추진하고 있다.
국적선사의 친환경 선박 확보를 위한 선박금융 지원, 중견·중소 해운기업 대상 금융지원 방안 마련, 해운산업 특성을 반영한 금융상품·서비스 발굴과 전문 컨설팅 제공 등에 협력한다. 협회 회원사들이 금융서비스를 원활하게 이용할 수 있도록 지원하는 방안도 함께 모색한다.
신한은행은 '신한 SOL클러스터 부산'의 현장 네트워크를 활용해 해운기업의 금융 수요를 파악하고 한국해운협회와 관련 정보를 공유할 계획이다.
이를 바탕으로 기업별 사업 특성과 자금조달 계획에 맞춰 선박금융·정책금융·컨설팅 등을 연계해 실질적인 지원 방안을 마련한다는 방침이다.
정상혁 신한은행장은 "이번 협약을 통해 해운기업의 현장 목소리를 듣고 필요한 금융지원을 함께 모색할 수 있는 협력 기반을 마련했다"며 "해운산업의 특성을 반영한 금융으로 친환경 전환과 기업의 지속가능한 성장을 지원해 나가겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com