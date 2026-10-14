신한은행, 대림동지점에 외국인 고객 전용 라운지 개소

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 14일 대림동지점에 외국인 전용 라운지를 개소했다.
- 라운지에서 금융상담과 휴식, 금융교육을 한곳에서 제공했다.
- 중국동포 등 고객을 위해 일요일에도 오전 10시부터 운영했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 14일 서울 영등포구 대림동지점에 외국인 고객 전용 라운지 '신한 SOL Global Lounge 대림동'을 개소했다.
신한은행의 첫 외국인 특화 공간이다. 금융상담과 휴식, 금융교육을 한 곳에서 제공한다. 영업공간과 연결돼 있어 고객이 금융업무를 이용하면서 편하게 쉴 수 있다. 다목적 공간에서는 외국인 고객을 대상으로 금융교육을 진행하고, 한국생활에 필요한 금융정보를 제공할 예정이다.
중국동포 등 외국인 주민이 밀집한 지역 특성을 고려해 일요일에도 오전 10시부터 오후 3시까지 운영한다. 평일 은행 방문이 어려운 고객이 휴일을 활용해 상담을 받을 수 있도록 한 것이다.
정상혁 신한은행장은 "외국인 고객이 편안하게 금융상담을 받고 소통할 수 있는 공간을 마련했다"며 "대림동을 시작으로 주요 외국인 거주지역에 전용 라운지를 확대해 한국생활을 지원하겠다"고 말했다.
신한은행은 현재 안산·김해·독산동에 외국인 중심영업점을 운영 중이며, 올해 상반기에는 안산 외국인 중심영업점에 금융상품 가입 업무를 위한 전담 창구를 확대했다.
romeok@newspim.com