GS25, 북미 고객 매출 131% 급증…중화권과 양대 소비층 부상

AI 핵심 요약beta
- GS25가 1일 북미권 외국인 매출이 130.9% 늘었다고 밝혔다.
- 북미권은 외국인 매출 30%로 커졌고 중화권과 격차를 좁혔다.
- 강원 동해안에서 북미권 소비가 급증하며 1위로 올라섰다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS리테일이 운영하는 편의점 GS25의 외국인 소비 지형이 달라지고 있다. 올해 북미권 고객 매출이 두 배 이상 불어나며 전체 외국인 매출의 30%를 차지한 가운데, 소비 지역도 서울·제주 등 기존 관광지를 넘어 강원 동해안으로 빠르게 넓어지고 있다. 외국인 매출의 40%를 차지하는 중화권과 함께 핵심 고객층으로 자리 잡는 모습이다.
GS25의 올해 1~8월 외국인 고객 매출을 분석한 결과, 북미권 고객 매출이 전년 대비 130.9% 증가했다고 1일 밝혔다.
전체 외국인 고객 매출에서 북미권이 차지하는 비중은 약 30%로 역대 최대치를 기록했다. 중화권 고객은 약 40%로 여전히 1위지만, 두 권역 간 격차는 10%포인트(p) 안팎으로 좁혀졌다.
소비 패턴에서 뚜렷한 차이가 나타났다. 북미권은 캔맥주·와인·양주 등 주류와 이온음료·에너지음료 같은 기능성 음료를 선호했다. 캔맥주 매출은 외국인 고객 중 최고 수준이다. 중화권은 우유·발효유, 면류, 빵류 등 유제품과 간편 먹거리 비중이 높았으며, 그릭요거트(블루베리)가 매출 1위, 두바이쫀득쿠키가 3위를 차지했다. 두 권역 모두 담배 매출이 높은 공통점을 보였다.
지역별로는 북미권 고객의 영향력이 강원도에서 두드러졌다. 강원도는 지난해까지 중화권 고객이 매출 1위였으나, 올해 북미권 고객 매출이 337.8% 증가하며 1위로 올라섰다. 고성군·속초시·양양군·강릉시·동해시 등 해수욕장이 밀집한 동해안 지역에서 북미권 소비가 집중됐다. 중화권 고객은 제주도, 서울, 부산 등 전통 관광지와 도심 상권에 매출이 집중됐다.
GS리테일은 외국인 고객 분석 툴을 통해 지역·점포·상품·국가별 소비 특성을 분석하고 있다. 올해부터 외국인 고객 방문이 많은 주요 점포 1000여 곳에서 매장 홍보물에 영어를 병기하고 상품별 추천 섭취법 등 정보를 제공 중이다.
nrd@newspim.com