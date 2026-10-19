우리은행, SK하이닉스·무보와 반도체 협력사 금융지원 협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 우리은행은 19일 용인 반도체클러스터에서 금융지원 협약을 체결했다
- SK하이닉스 협력기업에 우대금리 운전자금과 수출신용보증을 제공한다
- 우리은행은 375억원을 출연해 7500억원 규모 금융지원을 추진한다
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SK하이닉스·4대 은행 1000억원 공동 출연
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 19일 용인 반도체클러스터에서 SK하이닉스, 한국무역보험공사 및 주요 시중은행과 '반도체 산업 수출공급망 강화를 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 AI 확산과 글로벌 반도체 시장 성장에 맞춰 SK하이닉스 협력기업의 자금 조달을 돕고 반도체 공급망 경쟁력을 높이기 위해 추진됐다. 대기업과 은행권이 출연한 재원에 한국무역보험공사의 보증을 연계해 협력기업에 우대금리로 운전자금을 공급하는 구조다.
협약에 따라 SK하이닉스와 4대 시중은행은 총 1000억원을 공동 출연한다. 출연금은 SK하이닉스 200억원, 우리은행 300억원 등이다. 한국무역보험공사는 해당 재원을 바탕으로 출연금의 20배인 총 2조원 규모의 수출신용보증을 제공한다.
참여 은행들은 보증비율 100% 보증서를 담보로 SK하이닉스 1·2·3차 협력기업에 우대금리를 적용한 운전자금을 대출한다. 지원 대상은 소재·부품·장비 분야 2·3차 협력사까지 확대됐다.
우리은행은 자체 출연금 300억원과 SK하이닉스 배정분 75억원을 합친 총 375억원을 바탕으로 7500억원 규모의 금융지원에 나선다. 약 124억원 상당의 보증료도 별도 지원한다.
우리은행 관계자는 "1차부터 2·3차 협력사까지 필요한 자금을 적기에 공급해 반도체 생태계의 경쟁력을 높이는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.
한편 우리은행은 이번 협약을 계기로 정책금융기관 및 산업 파트너와의 협력을 강화하고, 운전자금 지원과 함께 수출입금융, 외환·환리스크 관리 등 협력기업에 필요한 금융서비스를 확대할 방침이다.
eoyn2@newspim.com