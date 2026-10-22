라온피플 "라온메디, AI 치아교정 솔루션 日 인허가 획득"

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 라온피플의 자회사 라온메디가 인공지능(AI) 기반 치아교정 소프트웨어 '라온올쏘(Laon Ortho)'의 일본 의료기기 인허가 절차를 마치고 현지 공급에 나선다.

22일 라온메디는 라온올쏘의 기술·안전성·유효성에 대한 심사를 거쳐 일본 의약품의료기기종합기구(PMDA) 인허가를 완료하고 추가 수주물량을 확보했다고 밝혔다.

라온올쏘는 환자의 구강 데이터를 AI로 분석해 디지털 교정계획 수립을 지원하는 소프트웨어다. 라온메디는 이번 인허가를 계기로 일본 치과·교정시장에서 제품 공급을 확대할 계획이다.

라온메디 라온올쏘. [사진=라온메디]

일본 내 유통과 판매는 현지 의료기기 전문기업 코어프론트(Corefront)와 협력해 진행한다. 라온메디는 앞서 일본 인허가와 유통망 확보, 현지 판매를 위해 코어프론트와 계약을 체결했다.

코어프론트는 8월부터 사전 발주를 통해 현지 테스트와 영업 활동을 진행해왔다. 라온메디에 따르면 코어프론트는 이 과정에서 고객사와 유통망을 확보했으며, 인허가 완료에 맞춰 제품 판매에 나선다.

라온메디 관계자는 "일본 인허가 절차를 완료하고 추가 발주물량까지 확보하면서 본격적인 사업화 단계에 돌입했다"며 "치아교정은 환자의 구강 데이터를 기반으로 치아 이동과 치료계획을 설계하는 과정이 중요한 만큼, 데이터 분석과 AI 기술을 접목한 디지털 솔루션을 기반으로 일본 치과 및 교정시장에 최적화된 사업모델을 구축해 나갈 것"이라고 말했다.

라온메디는 앞서 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받아 북미 시장에 진출했다. 일본에서는 코어프론트의 유통망을 활용해 공급 실적을 쌓고, 이를 바탕으로 해외 사업을 확대할 방침이다.

라온메디 관계자는 "코어프론트와의 협력을 통해 일본 시장에서 공급 사례를 확보하고 글로벌 치아교정 시장으로 사업 영역을 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 모회사 라온피플은 지난 21일 공시를 통해 올해 3분기 누적 영업이익이 흑자로 전환했다고 밝혔다. 회사는 주요 사업과 AI 관련 정부 정책사업 수주에 따른 실적 개선을 추진하는 한편, 라온메디의 일본 사업과 라온로드의 국책사업 참여 등 자회사 사업 성과를 연결실적 개선으로 이어간다는 계획이다.

nylee54@newspim.com