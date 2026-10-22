우리카드, 실적 조건 없이 최대 1.3% 적립 'Npay 우리 체크' 출시

AI 핵심 요약beta
- 우리카드는 22일 전월 실적 없는 Npay 우리 체크를 출시했다
- 국내외 이용액 0.5%를 적립하고 국내는 프로모션으로 1.3% 적립했다
- 해외 겸용 카드는 결제·ATM 수수료를 면제하고 연회비도 없앴다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리카드가 전월 실적 조건 없이 국내 이용 금액의 최대 1.3%를 Npay 포인트로 적립해주는 체크카드를 출시했다. 해외 겸용으로 발급받으면 해외 결제와 현금자동입출금기(ATM) 인출 수수료 면제 혜택도 받을 수 있다.
우리카드는 네이버페이(Npay)와 함께 'Npay 우리 체크'를 선보인다고 22일 밝혔다.
이 카드는 전월 실적과 관계없이 국내외 이용 금액의 0.5%를 기본 적립한다. 국내 이용 건은 내년 10월 말까지 진행되는 프로모션을 통해 0.8%를 추가로 적립해 총 1.3%의 적립 혜택을 받을 수 있다. 포인트는 네이버쇼핑을 비롯한 다양한 Npay 결제 가맹점에서 사용할 수 있다.
해외여행과 직구 혜택도 담았다. 해외 겸용인 마스터카드로 발급받은 고객은 해외 결제 이용 수수료 건당 0.5달러와 ATM 인출 수수료 건당 3달러를 면제받는다.
기존 'Npay 머니 우리 통장' 또는 새롭게 출시된 'Npay 머니 우리 통장 시즌2'를 사용 중인 고객이라면 누구나 발급받을 수 있다.
국내 전용과 해외 겸용 모두 연회비가 없다. 카드 발급과 혜택에 대한 자세한 사항은 우리카드 홈페이지와 우리WON카드 앱에서 확인할 수 있다.
우리카드 관계자는 "복잡한 조건 없이 일상적인 카드 이용만으로 Npay 포인트를 적립할 수 있도록 간결한 혜택을 기획한 것이 특징"이라며 "국내 결제는 물론 해외 이용에도 유용하게 쓰일 것으로 기대한다"고 말했다.
yunyun@newspim.com