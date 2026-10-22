KB캐피탈, 신차급 중고차 빌리는 'KB안심중고렌트' 출시

AI 핵심 요약beta
- KB캐피탈이 22일 KB안심중고렌트를 출시했다.
- 출고 1년 이내 중고차를 신차 렌트보다 저렴하게 이용한다.
- 세금·보험료 포함과 즉시 출고, 비대면 계약을 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 출고 1년 이내 신차급 중고차를 신차 장기렌트보다 낮은 월 이용료로 이용할 수 있는 렌트 상품을 선보였다.
KB캐피탈은 중고차 거래 플랫폼 KB차차차에서 중고렌터카 전용 상품인 'KB안심중고렌트'를 출시했다고 22일 밝혔다.
이번 상품은 출고 1년 이내 차량을 대상으로 신차 장기렌트보다 월 이용료가 저렴하고, 대기 기간 없이 즉시 출고할 수 있는 것이 특징이다. 취득·등록세와 자동차세, 보험료 등이 월 이용료에 포함돼 초기 목돈 마련 부담을 낮췄다.
고객은 KB차차차에서 원하는 중고렌터카의 상태와 옵션을 상세히 확인하고 복잡한 서류 제출 없이 비대면으로 계약을 진행할 수 있다. 계약 기간도 고객의 생활 방식에 맞춰 다양하게 선택할 수 있도록 했다.
차량 유지·관리 부담을 덜기 위한 정기 정비·점검 서비스와 사고 처리 지원 등 차량 관리 프로그램도 함께 제공한다.
한편 KB차차차는 KB국민은행 스타뱅킹의 자동차 테마에서도 시세 조회, 차량 관리, 내 차 팔기 등 주요 서비스를 연계해 고객 이용 편의성을 높이고 있다.
KB캐피탈 관계자는 "차량 이용에 대한 합리적인 소비를 지향하는 고객이 늘어남에 따라 KB차차차에서 중고차 구매뿐만 아니라 렌트까지 선택의 폭을 넓히고자 KB안심중고렌트 서비스를 출시했다"며 "앞으로도 고객들이 만족할 만한 서비스와 다양한 상품을 선보일 예정"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com