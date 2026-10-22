ABL생명, 전속 설계사 3000명 돌파…2027년 4000명 목표

지난해 10월보다 700명 이상 증가…교육·보상체계 강화

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = ABL생명의 전속 설계사 수가 3000명을 넘어섰다. 교육·보상·커리어 체계를 강화해 전속채널을 확대하고 2027년까지 설계사 4000명을 확보한다는 목표다.

우리금융그룹 계열사인 ABL생명은 이달 초 기준 전속 설계사(FC·재무컨설턴트) 재적인원이 3000명을 돌파했다고 22일 밝혔다.

ABL생명의 전속 FC 재적인원은 올해 1분기 말 2528명에서 7월 말 2800명으로 증가한 데 이어 이달 초 3000명을 넘어섰다. 지난해 10월 말 2227명과 비교하면 700명 이상 늘었다. 지난해 7월 곽희필 대표이사 취임 이후 1년 3개월 만이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리금융그룹 계열사인 ABL생명은 이달 초 기준 전속 설계사(FC·재무컨설턴트) 재적인원이 3000명을 돌파했다고 22일 밝혔다. [사진=ABL생명] 2026.10.22 yunyun@newspim.com

ABL생명은 전속채널의 양적 확대와 함께 FC의 안정적인 정착과 생산성 향상을 위한 교육 및 운영체계 강화에도 힘쓰고 있다. 올해 신입 FC 교육 지원을 위해 전국 4개 권역에 교육센터를 운영하며 신입 FC 도입부터 육성까지 전 과정을 현장에서 밀착 지원하고 있다. 특히 교육매니저 직책을 신설하고 FC 교수 제도를 도입해 현장 중심의 체계적인 교육을 제공하고 있다.

FC의 장기적인 성장을 뒷받침하기 위한 보상과 커리어 체계도 강화했다. 리크루팅을 통한 소득 확대 기회를 제공하고, 팀매니저에게는 리크루팅 성과를 반영한 차별화된 보상체계를 적용하고 있다. 사업가형 지점장을 포함한 단계별 커리어 경로도 마련했다. 올해 상반기 누적 기준 FC 정착률은 75.1%를 기록했다.

ABL생명은 지난해 12월 경기도 용인 소재 자사 연수원에서 FC채널 조직 혁신 프로그램인 'Great Growth(위대한 성장)' 설명회를 열고 이를 올해 FC채널 비전으로 선포했다. 2027년까지 FC채널 총 재적인원 4000명 달성을 핵심 목표로 제시했다.

곽희필 ABL생명 대표이사는 "전속 FC 3000명 돌파는 고객과 가장 가까운 현장에서 고객의 더 나은 삶을 위해 노력해 온 FC와 임직원이 함께 만들어낸 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 FC가 전문성을 갖춘 재무컨설턴트로 성장할 수 있도록 교육과 보상, 커리어 등 회사 차원의 지원을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com