ABL생명, 유병자 간편건강보험 출시…건강등급 따라 보험료 최대 10% 할인

AI 핵심 요약beta
- ABL생명은 16일 유병력자 가입 가능한 간편건강보험을 출시했다
- 3개월·10년·5년 내 질병 관련 세 가지 항목만 간소화해 심사한다
- 건강등급에 따라 주계약과 특약 보험료를 최대 10% 할인한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = ABL생명은 질병 이력이 있는 고객도 세 가지 고지항목에 해당하지 않으면 가입할 수 있는 '(무)우리WON(3.10.5)간편건강보험(해약환급금 미지급형)'을 출시했다고 16일 밝혔다.
이 상품의 고지항목은 ▲3개월 내 입원·수술·추가검사(재검사) 필요소견, 질병 확정진단, 질병의심소견 여부 ▲10년 내 질병이나 사고로 인한 입원·수술(제왕절개 포함) 여부 ▲5년 내 7대 질병으로 인한 진단·입원·수술 여부다. 7대 질병은 암, 협심증, 심근경색, 뇌졸중증, 간경화증, 심장판막증, 투석 중인 만성신장질환이다.
고지항목을 간소화해 과거 치료 이력으로 일반 심사보험 가입이 어려웠던 유병력자의 가입 문턱을 낮췄다는 설명이다.
가입 고객의 건강등급에 따라 주계약과 선택특약 보험료를 각각 최대 10% 할인하는 '건강등급 적용 보험료 할인 서비스'도 제공한다.
건강등급은 모바일 앱 '로그(LOG)'에서 확인할 수 있다. 성별과 연령, 건강상태, 의료이용 정보 등을 바탕으로 1~9등급을 산정하며, 1등급에 가까울수록 건강 상태가 양호하다는 의미다. 평가에는 체질량지수(BMI), 혈압, 요단백, 혈색소, 공복혈당, 간기능 수치, 콜레스테롤, 의료기관 내원일수, 흡연 여부 등이 반영된다. 건강기록이 개선되면 보험료 할인 혜택도 확대될 수 있다.
주요 질병 진단특약은 보장기간을 선택할 수 있도록 했다. 일반암과 소액암, 뇌혈관질환, 허혈심장질환 관련 진단특약을 80세 만기로 가입해 보험료 부담을 낮추고, 80세 시점에 종신까지 보장을 연장할지 결정할 수 있다.
가입나이는 만 30세부터 최대 80세까지이며, 보험기간은 최대 종신까지 설계할 수 있다.
김순재 ABL생명 상품본부장은 "이 상품은 질병 이력으로 보험 가입에 어려움을 겪었던 고객의 가입 문턱을 낮추는 동시에 건강한 고객에게는 건강등급에 따른 보험료 할인 혜택을 제공할 수 있도록 설계했다"며 "앞으로도 고객의 다양한 니즈를 반영한 실속 있는 상품을 개발할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com