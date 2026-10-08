ABL생명, 암·뇌심 진단 시 보험금 선지급 종신보험 출시

AI 핵심 요약beta
- ABL생명은 10일 암·뇌심 진단 선지급 종신보험을 출시했다.
- 이 상품은 진단 시 보험금 100%를 미리 지급했다.
- 진단 후에도 사망보장 유지하고 납입면제 혜택을 더했다.
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질병 미진단 시 사망보험금 150% 지급, 납입면제 혜택도
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = ABL생명은 암이나 뇌·심장질환 진단 시 보험금을 미리 지급하고, 이후에도 사망보장을 유지하는 '(무)우리WON더채움종신보험(해약환급금 일부지급형)'을 오는 10일 출시한다고 8일 밝혔다.
이번 상품은 1형 암보장형과 2형 뇌심보장형으로 구성됐다. 암보장형은 암 진단 시, 뇌심보장형은 뇌출혈 및 뇌경색증 또는 급성심근경색증 진단 시 각각 보험가입금액의 100%를 진단보험금으로 선지급한다.
선지급된 보험금은 치료비와 생활비 등 필요한 자금으로 활용할 수 있다. 진단보험금을 받은 이후에도 보험가입금액의 100%에 해당하는 사망보험금이 보장된다. 반면 가입 후 해당 질병을 진단받지 않은 경우에는 보험가입금액의 150%를 사망보험금으로 지급해 사망보장을 강화했다.
장기 유지 고객을 위한 보너스 혜택도 마련했다. 보험료 납입을 완료한 계약에는 '납입완료보너스'를, 납입 완료 후 10년이 지난 시점에는 '장기유지보너스'를 지급한다. 각 보너스는 추가 계약자적립액에 가산되며 보험료 산출 시 적용한 이율로 적립된다.
주계약과 특약에는 보험료 납입면제 기능을 적용했다. 납입기간 중 암보장형은 암보장개시일 이후 암 진단 확정 시, 뇌심보장형은 뇌출혈 및 뇌경색증 또는 급성심근경색증 진단 확정 시 보험료 납입이 면제된다. 50% 이상 장해 상태가 된 경우에도 납입면제 혜택을 받을 수 있다.
유병력자도 간편심사를 통해 가입할 수 있다. 최근 3개월 이내 입원·수술·추가검사 필요 소견, 최근 2년 이내 질병·사고로 인한 입원·수술 이력, 최근 5년 이내 암 진단·입원·수술 이력이 없는 경우 가입이 가능하다.
가입 연령은 1형 암보장형 일반심사형 기준 남성 만 15~68세, 여성 만 15~70세다. 보험료 납입기간은 10년납과 20년납 중 선택할 수 있다.
김순재 ABL생명 상품본부장은 "이번 상품은 암 또는 뇌심 진단 시 사망보험금을 선지급해 고객이 치료비와 생활자금 등 필요한 자금으로 활용할 수 있도록 설계한 종신보험"이라며 "사망 이후에만 활용하던 종신보험의 보장 범위를 생존 시까지 확대하고, 선지급 이후에도 사망보장을 이어갈 수 있도록 해 고객의 다양한 보장 수요에 대응하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com