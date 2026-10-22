울산시, 도시재생 활성화지역 71곳 지정…기존 계획보다 2곳 늘어

AI 핵심 요약beta
- 울산시는 22일 2035년 도시재생전략계획을 수립·공고했다
- 울산을 3대 생활권과 33개 도시재생권역으로 재편했다
- 도시재생활성화지역을 69곳에서 71곳으로 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 =울산의 도시재생 밑그림이 10년 만에 다시 그려졌다.
울산시는 '2035 울산시 도시재생전략계획'을 수립해 공고했다고 22일 밝혔다.
이번 계획은 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법에 따라 마련됐다. 2021년 개정된 도시재생전략계획 수립 지침을 반영해 사업의 지속성과 정책 변화 대응력을 높이는 데 초점을 뒀다.
시는 인구·사회, 산업·경제, 물리·환경 분야의 현황과 쇠퇴 정도를 분석해 도시를 3대 생활권과 33개 도시재생권역으로 나눴다.
북부생활권은 중구·동구·북구를 중심으로 15개 권역, 남부생활권은 남구와 울주군 일부 지역을 중심으로 14개 권역으로 설정했다. 서부생활권은 울주군 일부 지역을 중심으로 4개 권역을 지정했다.
도시재생활성화지역은 기존 '2025 울산광역시 도시재생전략계획'의 69곳에서 71곳으로 늘었다. 전체 면적은 905만1052.3㎡다.
구·군별로는 중구와 남구가 각각 17곳으로 가장 많았다. 북구 14곳, 동구 12곳, 울주군 11곳이 뒤를 이었다.
기존 계획에서 24곳은 유지됐고 29곳은 지정 내용이 변경됐다. 18곳은 새로 지정됐으며 16곳은 해제됐다.
시는 71개 활성화지역을 대상으로 구·군별 도시재생활성화계획을 마련하고 국토교통부 공모사업과 연계해 사업을 추진할 계획이다.
psj9449@newspim.com