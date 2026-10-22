평택교육지원청, 예술·소통 통해 '장애 인식 개선 교육' 실시

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기도 평택교육지원청이 문화예술과 학생 참여를 통해 장애에 대한 이해와 공감을 높이고 포용적 교육문화 조성을 위해 전 직원을 대상으로 '2026 사회적 장애인식개선교육'을 실시했다.

22일 지원청에 따르면 이번 교육은 기존 강의 중심 방식에서 벗어나 특수교육대상학생 작품 전시, 장애인·비장애인 협력 오케스트라 공연, 학생 바리스타 커피차 운영 등 직원 참여형 프로그램으로 진행됐다.

평택교육지원청이 장애 인식 개선 교육을 하고 있다[사진=지원청]

특히 북카페에서 운영 예정인 '2026 평택 특수교육대상학생 진로축제 꿈아트(Dream Art) 전시회'와 연계해 장애학생들의 작품이 전시된 공간에서 교육과 공연을 진행해 장애에 대한 공감과 이해를 자연스럽게 넓혔다는 평가를 받았다.

공연에는 장애인과 비장애인이 함께 활동하는 '아인스바움 오케스트라'가 음악을 통해 배우는 다양성과 포용'을 주제로 공연을 선보였다.

또한 신청사 본관 앞에서는 특수교육대상학생들이 직접 참여하는 '꿈을 내리는 바리스타, 함께하는 우리' 커피차 프로그램이 운영됐다.

아울러 직원 참여형 프로그램인 '꿈을 키우는 교육공동체, 함께하는 우리'을 통해 다양성을 존중하는 교육 환경 조성 방안을 함께 모색하는 시간을 가졌다.

김윤기 교육장은 "장애인식개선은 장애를 이해하는 데 그치는 것이 아니라 서로의 다름을 존중하고 함께 경험하며 각자의 가능성을 발견하는 과정"이라며 "학생들의 작품과 음악, 따뜻한 커피 한 잔을 통해 마음의 벽을 허물고 서로의 가치를 인정하는 계기가 되었기를 바란다"고 말했다.

이어 "앞으로도 장애와 비장애를 구분하는 편견의 벽을 허물고 교육공동체가 서로 존중하고 협력하며 함께 성장하는 평택교육을 실현해 나가겠다"고 밝혔다.

krg0404@newspim.com