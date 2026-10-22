현대차, 인도네시아서 '달리는 교실' 운영…중학생 1300명 교육

AI 핵심 요약beta
- 현대차는 21일 인도네시아서 이동형 교실 사업을 출범했다
- 전기버스로 중학교 13곳 학생 1300명에게 과학교육을 제공했다
- 세이브더칠드런과 교사 교육자료를 지원해 자립수업을 돕는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 인도네시아에서 전기버스를 이동형 교실로 활용해 교육 인프라가 부족한 지역 학생들에게 과학·기술 교육을 제공한다.
현대차는 지난 21일 인도네시아 자카르타 현대 모터스튜디오 스나얀 파크에서 '현대 유니버설 솔루션' 출범 행사를 개최했다고 22일 밝혔다.
현대 유니버설 솔루션은 모빌리티 기술을 활용해 교육·의료·복지 등 기초 사회서비스의 접근성을 높이는 사회공헌 프로젝트다.
현대차는 국제아동권리 비정부기구(NGO) 세이브더칠드런과 협력해 자카르타 북부와 동부 지역 중학교 13개교를 대상으로 방문 교육을 진행한다. 학생 약 1300명과 교사 130명이 참여할 예정이다.
교육에는 테이블과 태블릿PC 등을 설치한 전기버스가 활용된다. 학생들은 교육 영상과 마인크래프트 기반 게임, 카드게임·퍼즐 등을 통해 전기차와 환경, 에너지의 원리를 배우게 된다.
현대차는 프로젝트 종료 이후에도 학교에서 자체 교육을 이어갈 수 있도록 교사들에게 수업 운영 방법과 교육 자료를 제공할 방침이다.
현대차 관계자는 "교육 인프라의 제약으로 배움의 기회가 부족한 학생들에게 새로운 교육 경험을 제공하고, 모빌리티를 활용한 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com