KB국민은행, 중국서 KB스타뱅킹 QR결제 서비스 선봬

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 22일 중국 국가 결제망 연계 QR결제를 출시했다
- KB스타뱅킹으로 현지 QR코드를 스캔해 간편하게 결제할 수 있다
- 수수료를 낮추고 환율을 우대하며 12월 21일까지 캐시백을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
12월 21일까지 결제액 10% 캐시백
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 중국 국가 결제망과 연계한 QR결제 서비스를 선보이며 해외 결제 편의성을 높였다.
KB국민은행은 국내 금융사 최초로 중국 국가 결제망과 연계해 KB스타뱅킹을 통한 현지 QR결제 서비스를 제공한다고 22일 밝혔다.
이번 서비스는 중국 국가 결제 인프라 기관인 NUCC(Net Union Clearing Corporation), 교통은행, 위챗페이 등 현지 결제사업자와 협력해 구축했다. 중국의 위안화 기반 QR결제 시스템을 KB스타뱅킹과 연계한 것이 특징이다.
이용자는 별도의 현지 결제 애플리케이션을 설치하거나 여권·신용카드 등 개인정보를 추가로 등록할 필요 없이 중국 현지 가맹점에 비치된 QR코드를 KB스타뱅킹으로 스캔해 결제할 수 있다.
중국 결제망과 직접 연계해 수수료 부담을 낮췄으며, 결제 시점에 적용되는 환율도 100% 우대한다. 이를 통해 해외 결제 과정의 번거로움과 비용 부담을 줄였다는 게 은행 측 설명이다.
KB스타뱅킹 해외결제 서비스는 중국 외에도 일본, 인도네시아, 베트남, 태국, 라오스, 대만, 괌, 사이판, 하와이 등 총 11개 국가 및 지역에서 이용할 수 있다.
KB국민은행은 서비스 개선을 기념해 오는 12월 21일까지 캐시백 이벤트도 진행한다. 행사 기간 중국에서 KB스타뱅킹 해외결제 서비스를 이용하면 결제금액의 10%를 스타포인트로 즉시 돌려받을 수 있다. 1회 결제당 최대 1만원, 행사 기간 중 최대 5회까지 혜택을 제공한다.
peterbreak22@newspim.com