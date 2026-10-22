수원시, LH와 협력 '장애인 자립주택' 안정 공급 체계 구축

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시, 입주(이용) 대상자 선정·사업 전반 총괄...LH, 장애인 자립주택 물량 공급

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 한국토지주택공사와 협력해 '장애인 자립주택'을 안정적으로 공급할 수 있는 체계를 구축한다고 22일 밝혔다.

업무협약 후 기념촬영 모습. [사진=수원시]

수원시와 한국토지주택공사(LH)는 지난 21일 시청 상황실에서 '수원시 장애인 자립주택 지원사업 업무협약'을 체결하고 협력을 약속했다.

협약에 따라 수원시는 입주(이용) 대상자를 선정하고 개인별 맞춤형 자립지원 서비스 연계 등 사업 전반을 총괄한다.

한국토지주택공사(LH)는 매입임대주택 등으로 장애인 자립주택 물량을 공급한다.

2027년 12호를 시작으로 점차 공급을 확대할 예정이다.

장애인 자립주택은 시설 거주 장애인이나 지역사회에서 자립을 희망하는 장애인이 독립적인 주거 공간에서 생활하며 개인별 필요에 따른 맞춤형 지원 서비스를 제공받을 수 있도록 마련한 주택이다.

입주자는 지역사회에서 안정적으로 생활할 수 있도록 일상생활 지원, 건강관리, 사회활동 연계 등 다양한 서비스를 지원한다.

수원시는 2027년 3월 19일 시행 예정인 '장애인의 지역사회 자립 및 주거 전환 지원에 관한 법'에 따라 주거·고용·복지 서비스를 통합적으로 연계하는 '수원형 원스톱 서비스 지원' 구축을 추진하고 있다.

현재 '수원형 장애인 지역사회 자립지원체계 구축 방안 연구' 학술용역을 진행 중이고 지역 특성과 장애인의 다양한 자립 욕구를 반영한 맞춤형 지원 모델을 마련할 계획이다.

이날 협약식에는 이재준 수원특례시장, 한국토지주택공사(LH) 경기남부지역본부 권운혁 본부장, 수원시장애인복지단체연합회 이종갑 회장 등이 참석했다.

이재준 수원시장은 "장애인 자립주택 업무협약으로 장애인 복지가 한 걸음 더 나아갈 것"이라며 "자립을 희망하는 장애인들에게 실질적으로 도움이 되길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com