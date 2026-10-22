화성시, '청소년 자율기획형 축제' 연다…기획·운영 직접 참여

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24일 동탄 센트럴파크 일원서 '2026 화성학생동아리축제' 개최

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 오는 24일 낮 12시부터 오후 6시 30분까지 동탄 센트럴파크 일원에서 '2026 화성학생동아리축제'를 개최한다고 22일 밝혔다.

축제 포스터. [사진=화성시]

축제장은 ▲무대공연 구역 ▲먹거리 구역 ▲체험부스 구역 ▲이벤트 구역 등 총 4개 구역으로 구성된다.

무대공연 구역에서는 청소년 동아리의 댄스 등 다양한 공연이 펼쳐지는 '드림스테이지'와 밴드 연주를 즐길 수 있는 '라이브 스테이지'가 운영된다.

특히 무대공연은 전문 사회자와 학생 사회자가 함께 진행하며 청소년 밴드·보컬 공연에 래퍼 수퍼비의 축하공연이 더해져 다채로운 볼거리를 선사할 예정이다.

먹거리 구역의 '스낵스테이션'에서는 다양한 먹거리를 즐길 수 있다.

체험부스 구역에는 '컬러 동아리', '진로(ON)', '웰컴스트리트' 등 시민이 함께 참여할 수 있는 프로그램이 마련된다.

이벤트 구역에서는 연극과 드론 체험이 진행된다.

화성특례시가 주최하고 화성시인재육성재단이 주관하는 이번 축제는 '우리의 색으로 그려가는 꿈의 축제'를 슬로건으로 청소년이 기획부터 운영까지 직접 참여하는 자율기획형 축제로 진행된다.

이번 축제를 준비한 학생축제기획위원회는 지난 5월부터 총 5차례의 워크숍에 참여해 축제의 주제와 공간 구성, 무대 진행표와 시나리오 작성, 사회관계망서비스(SNS) 홍보 콘텐츠 제작 등 기획 전반을 직접 맡았다.

이를 통해 청소년의 자율성과 창의성을 축제 곳곳에 담았다.

채민우 교육체육국장은 "이번 축제는 청소년들이 직접 아이디어를 내고 함께 준비하며 자신의 꿈과 재능을 펼치는 자리"라며 "청소년들이 서로의 개성을 존중하고 시민들과 소통하며, 함께 만들어가는 즐거움과 성취감을 느끼길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com