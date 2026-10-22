부산교통공사, 노조 파업 대비 '비상운영체제' 가동…시민 불편 최소화

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파업 대비 필수 인력 등 1305명 배치

전체 열차 운행률 평시 대비 75% 유지

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산교통공사 노동조합이 오는 23일 첫차부터 파업을 예고하면서 부산교통공사가 비상운영체제에 들어갔다.

부산교통공사는 22일 오후 3시부터 비상대책본부를 가동하고 열차 운행 조정과 안전 관리 등 비상수송대책을 시행한다고 밝혔다.

공사와 노조는 지난 5월부터 18차례 교섭을 진행했지만, 인력 충원과 공무직 처우 개선 등 핵심 현안에서 입장 차를 좁히지 못했다.

부산교통공사가 23일 부산교통공사노동조합의 파업 선언에 따라 비상운영체제를 가동한다. 사진은 부산교통공사 전경 [사진=부산교통공사] 2026.10.22

양측은 22일 최종교섭을 앞두고 있으며 협상이 결렬되면 노조는 23일 첫차부터 파업에 돌입할 예정이다.

노조는 임금 3.5% 인상과 안전 인력 328명, 공무직 인력 34명 증원을 요구하고 있다. 공무직 임금체계 개선도 요구안에 포함됐다.

공사는 정부 지침상 최대 인상률인 3.5% 적용을 검토하고 있어 임금 인상 폭을 두고는 큰 이견이 없는 것으로 알려졌다. 다만 5000억 원이 넘는 재정 적자와 조직·인력 운영의 효율성을 고려할 때 대규모 증원은 어렵다는 입장이다.

공사는 22일 오후 3시 비상대책본부를 가동하고 열차 운행과 안전 관리 등 파업 대응에 나선다. 파업이 현실화하면 전체 열차 운행률은 평시 대비 75% 수준을 유지할 계획이다.

이용객이 몰리는 오전 7시30분부터 9시, 오후 5시30분부터 7시30분까지는 평소처럼 100% 운행한다. 이외 시간대에는 1~3호선 운행률을 최대 58%까지 낮춘다. 무인경전철인 4호선은 시간대와 관계없이 정상 운행한다.

파업에 대비해 운전·관제·차량·전기·신호·통신·궤도 등 7개 분야에 필수인력 1305명을 배치한다. 자체 인력 490명과 외부 지원 인력 436명을 포함해 모두 2231명을 투입할 예정이다. 이는 현원의 44.5%에 해당한다.

부산시는 파업 당일부터 승용차요일제 운휴일 해제, 도시철도역 주변 택시 집중 배치, 시내버스 노선 증편 등을 통해 대체 수송력을 확보할 방침이다.

김태호 사장은 "마지막까지 책임 있는 자세로 협의에 임해 타결을 이끌어내겠다"며 "만약 파업이 진행되더라도 비상수송대책에 따라 시민 이동에 불편함이 없도록 모든 역량을 투입해 출퇴근 시간은 100% 정상 운행하니 시민들께서는 기타 시간대 열차 시각을 사전에 확인해 주실 것을 당부드린다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com