신안군, 선심성 예산 도려낸다…민생에 재투입

AI 핵심 요약beta
- 신안군은 22일 불필요한 행정 비용을 줄여 민생 지원에 투입했다
- 사회단체 보조금과 협의회 5곳을 정비해 연간 3400만원을 절감했다
- 기능을 상실한 위원회 65곳을 정비해 군민 체감 사업에 재원을 쓴다
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[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 신안군이 관행적으로 집행하던 보조금과 각종 행정 비용을 줄이고 절감한 재원을 민생 지원에 집중하는 재정 구조조정이 추진된다.
신안군은 불필요한 예산 지출을 줄이고 재정 운용의 효율성을 높여 확보한 재원을 군민 생활 안정 사업에 투입하겠다고 22일 밝혔다.
군은 우선 사회단체 보조금의 성과를 전면 재평가하고 있다. 군민 체감도가 낮거나 실효성이 떨어지는 사업을 가려내 예산 낭비를 막고 보조금 지원 체계를 개선할 방침이다.
지방자치단체 협의회도 정비했다. 기존 19개 가입 단체 가운데 실효성이 낮다고 판단한 5개 단체를 줄였다. 이에 따라 연간 분담금은 1억300만원에서 6900만원으로 감소해 매년 3400만원의 예산을 절감하게 됐다.
군정 전반의 위원회 운영도 손질한다. 비효율적이거나 사실상 기능을 상실한 위원회 65곳을 정비 대상으로 선정했다. 한 사람이 최대 6개 위원회를 겸직하는 관행도 개선해 군민 참여 기회를 확대할 계획이다.
신안군은 이렇게 확보한 재원을 다른 용도로 전용하지 않고 민생 지원금 등 군민이 체감할 수 있는 사업에 투입할 방침이다.
군 관계자는 "보조금과 협의회 분담금부터 위원회 운영까지 행정 전반을 원점에서 재검토하고 있다"며 "절감한 예산을 군민 생활 안정과 민생 회복에 쓰겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com