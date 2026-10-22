'2026 페스티벌 광명' 6만여 명 몰려…상권 소비액 35.4% 급증

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경제적 파급효과 4억 6000만 원 달성...공연 시설·아티스트 만족도 80% 이상

박승원 시장 "시민에게는 문화 경험, 지역에는 새로운 경제 활력 선사할 것"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시의 대표 도심 축제인 '2026 페스티벌 광명'이 시민들의 뜨거운 호응 속에 지역 경제 활성화까지 이끌어내며 성황리에 막을 내렸다.

광명시는 지난 3일부터 4일까지 이틀간 철산역 일대에서 열린 '2026 페스티벌 광명'에 이틀간 총 6만 409명의 방문객이 몰렸으며 신용카드 소비액도 35.4% 증가했다고 22일 밝혔다.

2026 페스티벌 광명 전경. [사진=광명시]

통신 빅데이터를 활용한 체류 인구 분석에 따르면 축제 장소인 철산역 인근에 30분 이상 머문 방문 인구는 10월 3일 3만 7272명, 4일 2만 3137명으로 집계됐다. 이는 축제 2주 전 주말 방문 인구(3만 474명) 대비 98.2% 급증한 수치다.

이 같은 방문객 폭증은 지역 상권 활성화로 직결됐다. 축제 기간 개최지인 철산3동 내 신용카드 소비액은 약 5억 2525만 원으로 축제 전 주말(약 3억 8791만 원)보다 35.4% 늘어났다.

한국관광데이터랩을 분석한 결과 식음료 및 여가서비스업 등 관광 소비 확대에 따른 이번 축제의 경제적 파급효과는 약 4억 6413만 원으로 추산됐다. 이는 지난해 기록한 3억 4535만 원 대비 34.4% 신장된 규모다.

축제 관람객 1142명을 대상으로 실시한 만족도 조사에서도 높은 호평이 이어졌다. 아티스트 공연 만족도는 84.3%, 음향·조명 등 무대 시설 만족도는 83.6%를 기록했다. 가장 인기를 끈 프로그램으로는 메인 무대인 '지엠(GM) 라이브'(62.7%)가 꼽혔으며 시민 참여 오픈스테이지·퍼레이드(28.8%)와 버스킹 공연(25.6%)이 뒤를 이었다.

또한 광명시민 응답자 805명 중 73.2%가 축제 장소로 현행 '철산로 8차선 차없는 거리'를 가장 선호한다고 응답해 도심형 도로 축제 방식에 대한 높은 만족도를 입증했다.

박승원 광명시장은 "문화예술이 선사하는 즐거움이 시민의 삶을 풍요롭게 하고 축제의 열기가 골목상권의 활력으로 연결될 때 축제의 참된 가치가 빛난다"며 "앞으로도 시민들에게는 수준 높은 문화 경험을 선사하고 지역 상권에는 활력을 불어넣는 대표 상생 축제로 발전시켜 나가겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com