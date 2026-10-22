동두천시 '숲속 도깨비장' 가을 행사 개최…지역 맛집과 공방 한자리

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[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시 시설관리공단은 오는 25일 동두천자연휴양림 잔디광장에서 지역 맛집과 공방을 한자리에서 만날 수 있는 가을 행사 'Trick or Soop : 숲속 도깨비장'을 개최한다고 22일 밝혔다.

동두천시 Trick or Soop 숲속 도깨비장 홍보물. [사진=동두천시]

이번 행사는 경기도 '로컬관광 콘텐츠 발굴 지원사업'의 일환으로 추진 중인 '숲픽(SOOP PICK)' 프로젝트와 연계해 마련됐다. 지난 8월부터 동두천자연휴양림 객실로 지역 상품을 배달해 온 숲픽 서비스를 오프라인 장터로 확장한 행사다.

시는 숙박객뿐 아니라 시민 누구나 지역 브랜드의 먹거리와 상품을 직접 체험할 수 있도록 구성했다.

행사장은 핼러윈 시즌에 맞춰 '도깨비가 여는 가을 숲속 장터'를 주제로 지역 맛집과 공방·체험 부스 15곳이 참여해 25일 낮 12시부터 오후 9시까지 진행된다.

방문객을 위한 숲속 야외도서관도 운영되며 본행사에 앞서 24일에는 포토존이 먼저 마련돼 가을 숲을 배경으로 사진을 남길 수 있다.

체험 프로그램도 다채롭게 준비됐다. 행사장 곳곳의 부스를 방문해 스탬프를 모으고 'AR 숲속 숨은 보물찾기'를 완료한 참가자는 '도깨비 전당포'에서 기념 굿즈를 받을 수 있다.

이후 레크리에이션과 경품 추첨이 진행되며 행사 마지막에는 MC 조승제가 진행하는 '말자할매 토크쇼'가 열린다.

행사 당일 방문객의 교통 편의를 위해 지행역과 동두천자연휴양림을 오가는 셔틀버스도 운행된다. 셔틀버스는 1시간 간격으로 운행되며 지행역 출발 첫차는 오전 11시 30분, 동두천자연휴양림 출발 막차는 오후 9시 30분에 운행된다.

이종진 동두천시 시설관리공단 이사장은 "숲속 도깨비장은 숲픽을 통해 휴양림에 들어온 지역 브랜드와 관광객을 직접 연결하는 자리"라며 "가을 숲에서 동두천의 맛과 멋을 즐기고 행사 이후에도 지역 가게를 찾는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

asj7376@newspim.com