이재용 회장, 중동 현장경영…AI·에너지 사업 기회 찾는다

삼성물산·삼성E&A 경영진과 미래 사업 전략 논의

중동 파견 임직원 730명에 격려 선물…현장 직원들 애로사항 청취

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 아랍에미리트(UAE)의 대형 발전소 건설 현장을 직접 찾아 중동 지역 사업 확대 방안을 점검했다. 인공지능(AI) 데이터센터 확산으로 전력 인프라의 중요성이 커지는 가운데 기존 원전·가스복합발전 사업을 넘어 AI 데이터센터와 에너지 인프라 등 미래 성장동력 확보에 나선다는 구상이다.

삼성은 이 회장이 지난 21일(현지시간) UAE 아부다비에 위치한 알 다프라(Al Dhafra) 가스화력발전소 건설 현장을 방문해 사업 진행 상황을 점검하고 현지 임직원들을 격려했다고 22일 밝혔다.

10월 21일(현지 시각 기준) 아랍에미리트(UAE)에 있는 알 다프라 (Al Dhafra) 가스화력발전소 건설 현장에 방문한 이재용 삼성전자 회장이 공사 주요 구간을 둘러보고 있다. [사진=삼성전자 제공]

이 회장은 발전소 주요 시설을 둘러보며 공사 일정과 안전관리 현황을 살폈다. 이어 삼성물산과 삼성E&A 경영진을 만나 중동 시장의 변화와 미래 사업 방향, 신규 사업 진출 방안 등을 논의했다.

알 다프라 가스화력발전소는 삼성물산이 현지 건설사 트로잔 제너럴 컨트랙팅과 컨소시엄을 구성해 건설 중인 대형 전력 인프라 시설이다. UAE의 산업 발전에 따른 전력 수요 증가에 대응하기 위한 사업으로, 향후 AI 데이터센터를 비롯한 첨단 산업에 필요한 전력 공급에도 기여할 것으로 기대된다.

이번 방문은 삼성이 중동 지역의 에너지 인프라 사업을 미래 성장 기회로 모색하고 있다는 점에서 주목된다. AI 데이터센터는 대규모 전력을 안정적으로 공급받는 것이 필수적인 만큼 발전소와 전력 인프라 구축의 중요성도 커지고 있다. 삼성은 UAE에서 축적한 건설·플랜트 사업 경험을 바탕으로 관련 사업 기회를 확대한다는 방침이다.

10월 21일(현지 시각 기준) 아랍에미리트(UAE)에 있는 알 다프라 (Al Dhafra) 가스화력발전소 건설 현장에 방문한 이재용 삼성전자 회장이 현지 사무실에서 근무 중인 임직원들에게 인사를 건네고 있다. [사진=삼성전자 제공]

삼성물산은 앞서 UAE 바라카 원전 건설사업에 참여하며 대형 에너지 인프라 시공 역량을 확보했다. 삼성E&A 역시 UAE를 중동·아프리카 사업의 주요 거점으로 삼아 정유·가스·석유화학 등 다양한 플랜트 사업을 수행하고 있다.

삼성은 한국과 특별 전략적 동반자 관계를 맺고 있는 UAE와 기존 원전·가스복합발전 분야의 협력을 강화하는 동시에 AI 데이터센터와 에너지 인프라 등으로 사업 영역을 확대할 기회를 모색하고 있다.

이 회장은 현지 임직원들의 근무 여건도 직접 살폈다. 발전소 건설 현장 방문을 마친 뒤 직원들이 이용하는 식당에서 점심을 함께하며 현지 생활과 업무 과정에서 겪는 어려움을 들었다. 이후 삼성물산·삼성E&A 임직원들과 별도 간담회를 열고 해외 사업 수행 과정의 애로사항과 현지 사업 현안을 논의했다.

특히 지정학적 갈등으로 불안정한 상황이 이어지는 중동 지역 직원들의 안전과 사기 진작에도 각별한 관심을 기울이고 있다.

10월 21일(현지 시각 기준) 아랍에미리트(UAE)에 있는 알 다프라 (Al Dhafra) 가스화력발전소 건설 현장에 방문한 이재용 삼성전자 회장이 건설 현장에서 일하는 임직원들과 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=삼성전자 제공]

이 회장은 UAE 방문에 앞서 지난 16일 사우디아라비아와 UAE, 이란 등 중동 9개국에 파견된 관계사 임직원 730명과 가족들에게 격려 선물과 감사 편지를 전달했다. 현지 파견 임직원에게는 300만~500만원 상당의 상품권을, 국내 거주 가족에게는 200만~300만원 상당의 온누리상품권을 지급했다.

이 회장은 감사 편지에서 "각자 자리에서 보여주시는 책임감과 노력에 깊이 감사한다"며 "회사는 언제나 여러분의 안전과 건강을 최우선으로 생각한다"고 밝혔다.

앞서 지난 3월에도 UAE와 카타르, 사우디아라비아 등 중동 3개국에 체류하는 임직원 500여명과 가족들에게 격려 선물과 편지를 전달한 바 있다.

mkyo@newspim.com