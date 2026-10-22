디스플레이 업계, 제조 AI 도입 확대…생산성·품질 높인다

AI 핵심 요약beta
- 한국디스플레이산업협회는 22일 제조 AI 적용 행사를 개최했다
- 디스플레이 소부장·AI 기업 60곳이 제조 혁신 사례를 공유했다
- AI 설비 관리로 생산성 향상과 불량률 감소 성과가 나타났다
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디스플레이·AI 기업 60여곳 참여…중소·중견기업 기술 도입 지원
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 디스플레이 업계가 인공지능(AI)을 활용한 생산성 향상과 제조 경쟁력 강화에 나선다. AI 기반 설비 관리와 자동화 기술로 생산능력을 높이고 불량률을 줄이는 등 실제 제조 현장에서 성과가 나타나면서 중소·중견 소재·부품·장비(소부장) 기업으로의 확산이 추진되고 있다.
한국디스플레이산업협회는 한국인공지능소프트웨어산업협회와 공동으로 22일 서울 스페이스쉐어에서 '2026 AX Connect day: Display & Manufacturing'을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 디스플레이 소부장 및 AI 기업 약 60개사가 참여해 제조 AI 적용 사례와 기술 활용 방안을 공유했다.
이날 신성이엔지는 AI 기반 예측정비와 사물인터넷(IoT) 센서, 실시간 모니터링 시스템을 도입해 생산능력을 210% 향상시키고 공정 불량률을 98% 줄인 사례를 소개했다. 설계시간도 80% 단축했다. 에드워드코리아는 자동화 창고와 자율주행 지게차 도입으로 저장용량을 25% 확대하는 등 물류 효율을 높인 성과를 발표했다.
AI 전문기업들도 제조 현장에 적용할 수 있는 기술을 선보였다. 위존은 불량률 감소와 재고 최적화 솔루션을, 뉴로클은 패널 결함을 실시간으로 검사하는 AI 기술을 소개했다. 이어 동아엘텍, 탑엔지니어링 등 디스플레이 소부장 기업들은 AI 기업들과 도입 가능 분야 및 협력 방안을 논의했다.
이승우 한국디스플레이산업협회 부회장은 "디스플레이 산업에서 AX를 통한 제조역량 고도화가 기업 경쟁력의 핵심 요소로 자리 잡았다"며 "이번 교류회가 소부장 중소·중견기업의 제조 AX 확산을 위한 첫 단추가 되기를 기대한다"고 말했다.
mkyo@newspim.com