LG전자, AI로 발전소 운영한다…수자원공사와 맞손

제조·물류 넘어 에너지 인프라로 사업 확장…한국수자원공사와 협력

디지털트윈·AI 에이전트·로봇 기술 적용…해외 발전소 시장도 공략

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 제조·물류 현장에서 축적한 스마트팩토리 기술을 발전소 등 에너지 인프라 분야로 확대한다. 인공지능(AI)과 디지털트윈, 로봇 기술을 활용해 발전소 운영 효율을 높이는 동시에 공공 인프라 시장을 새로운 기업간거래(B2B) 성장동력으로 육성한다는 전략이다.

LG전자는 22일 경기도 안산시 시화조력문화관에서 한국수자원공사와 '시화호 AI 조력발전소 추진을 위한 기술협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 오봉근 한국수자원공사 재생에너지본부장과 이승기 LG전자 스마트팩토리솔루션센터장 등이 참석했다.

LG전자는 22일 경기도 안산시 시화조력문화관에서 한국수자원공사(K-water)와 함께 시화호 AI 조력발전소 추진을 위한 기술 협력 MOU를 체결했다. 사진은 시화조력발전소 내 AI, 디지털트윈, 로봇 등 첨단 기술이 적용된 모습 예시. [사진=LG전자 제공]

이번 협력은 LG전자가 기존 제조업 중심의 스마트팩토리 사업을 에너지·인프라 분야로 확장한다는 점에서 의미가 있다. 양사는 발전용량 기준 세계 최대 규모인 시화조력발전소에 AI와 디지털트윈, 로봇 기술을 적용하는 방안을 검토하고 관련 기술 실증에 나설 계획이다. 향후 해외 에너지 인프라 사업도 공동 발굴하기로 했다.

핵심은 발전소 운영 전반을 AI 기반으로 고도화하는 것이다. LG전자는 발전소 전체를 가상공간에 구현하는 디지털트윈 기반 통합 운영체계 도입을 추진한다. 발전설비와 폐쇄회로(CC)TV 등에서 수집한 실시간 데이터를 연계해 발전량을 예측하고 설비 상태를 진단하는 방식이다. 실제 설비를 가동하기 전에 다양한 운영 시나리오를 검증하는 것도 가능하다.

LG AI연구원의 AI 모델 '엑사원(EXAONE)'을 활용한 발전소 특화 AI 에이전트 도입도 검토한다. 기상과 해수면 변화, 발전설비 상태 등을 종합 분석해 최적의 운영 방안을 제안하고 설비 이상 징후 탐지와 고장 예측, 점검 일정 최적화 등을 지원하는 기술이다. 발전량 손실 원인을 분석하거나 보고서를 작성하는 반복 업무에도 활용할 수 있다.

발전소 현장에는 피지컬 AI 기술을 접목한 로봇 도입도 추진한다. 다기능 순찰 로봇과 AI CCTV를 활용해 설비 점검과 위험구역 감시를 자동화하고, 산업용 로봇으로 예비부품 관리와 자재 운반 등의 업무를 수행하도록 할 계획이다. 이를 통해 발전소 운영의 안전성과 효율성을 높인다는 구상이다.

LG전자는 이번 협력이 스마트팩토리 사업의 고객군을 확대하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. LG전자의 스마트팩토리 솔루션 사업은 출범 2년 만인 올해 상반기 기준 누적 수주액 1조원을 넘어섰다. 초기 전자·전장·배터리 등 제조업을 중심으로 사업을 전개했지만 최근 물류 분야로 영역을 넓히며 성장세를 이어가고 있다.

특히 시화조력발전소에서 기술 적용 가능성을 검증하면 향후 국내외 발전소와 에너지 인프라 사업 수주에도 활용할 수 있을 것으로 보고 있다. 제조 현장에서 확보한 AI·자동화 기술을 공공 인프라로 확장해 스마트팩토리 사업의 성장 기반을 넓히겠다는 것이다.

이승기 LG전자 스마트팩토리솔루션센터장은 "LG전자가 제조 현장에서 축적한 스마트팩토리 역량을 공공 인프라 분야로 적용하게 돼 의미가 크다"며 "한국수자원공사와 함께 시화호 조력발전소의 디지털 전환을 지원하고 발전소 운영 효율성과 안전성을 높여 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com