부산시, 불꽃축제 앞 숙박업 바가지 요금 근절 캠페인…관광객 불편 해소

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 21일 광안리 일대 숙박업소의 바가지요금 근절 캠페인을 했다
- 관계기관은 합리적 요금과 예약조건 안내로 관광객 불편 예방을 논의했다
- 부산시는 불꽃축제 전후 숙박요금 변동을 분석해 우수업소를 지원할 계획이다
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요금 모니터링 적정 숙소 발굴 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 부산불꽃축제를 앞두고 광안리 일대 숙박업소의 바가지 요금 근절에 나섰다.
시는 지난 21일 광안리해수욕장 일원에서 부산시관광협회, 대한숙박업중앙회 부산시지회, 수영구·해운대구·남구와 함께 '숙박시설 공정가격·친절 캠페인'을 전개했다고 22일 밝혔다.
참여 기관들은 수영구 생활문화센터에서 숙박요금 안정화 추진 상황을 공유하고 관광객 불편을 줄이기 위한 협력 방안을 논의했다. 부산시는 관광숙박시설과 일반숙박업소의 요금 관리 현황, 불법행위 대응 방안을 설명했다.
부산시관광협회와 대한숙박업중앙회 부산시지회는 숙박업계의 자율적인 가격 준수와 친절 서비스 실천 방안을 논의했다. 수영구와 해운대구, 남구는 지역 내 숙박업소 관리 현황과 관광객 불편 예방 대책을 공유했다.
이어 광안리해수욕장 주변 숙박업소를 대상으로 현장 캠페인을 진행했다. 참여 기관들은 숙박업소에 합리적인 요금 책정과 이용조건 사전 안내, 예약 취소 및 추가요금 관련 분쟁 방지를 당부했다.
객실 청결과 위생관리, 친절한 고객 응대 등 관광객이 확인해야 할 숙박 서비스 기준도 안내했다.
부산시는 자체 개발한 숙박요금 모니터링 프로그램으로 불꽃축제 당일과 전후 토요일의 요금 변동을 비교·분석할 계획이다. 분석 결과를 토대로 적정요금을 유지한 숙박업소를 발굴하고 홍보 지원 등 인센티브 제공 방안도 검토한다.
나윤빈 관광콘텐츠산업국장은 "불꽃축제를 찾는 관광객이 안심할 수 있도록 숙박업계와 관계기관이 합리적인 가격과 친절·청결 서비스 실천에 함께 나서야 한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com