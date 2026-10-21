김해시, 버스기사 양성기관 지정…운수종사자 수급 문제 해소

AI 핵심 요약beta
- 김해시는 21일 버스운전자 양성교육센터를 양성기관으로 지정했다
- 시는 100시간 이상 실무교육으로 지역 버스기사 양성에 나섰다
- 교육 수료자의 지역 운수업체 취업을 연계하고 기반 확대를 검토한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 관내 시내버스 운수종사자 수급 부족 문제를 해소하기 위해 직접 버스기사 양성에 나섰다.
시는 삼계동에 위치한 김해시 버스운전자 양성교육센터를 버스운전자 양성기관으로 지정·고시했다고 21일 밝혔다.
김해지역 시내버스 업체들은 경력 운전자의 부산·창원 등 인근 지역 이직과 신규 인력 확보에 어려움을 겪어왔다. 신규 운전자 희망자도 한국교통안전공단의 전국 단위 교육 과정이 조기에 마감되면서 교육 기회를 얻기 쉽지 않았다.
이번 지정으로 지역 내 버스운전자 양성을 위한 교육이 가능해졌다. 교육은 운전 실습 80시간을 포함해 100시간 이상 진행되며 실제 버스 운행에 필요한 실무 중심 과정으로 운영된다.
교육을 이수하면 관련 법령과 절차에 따른 운수종사자 자격요건을 갖출 수 있다. 시는 수료자의 지역 운수업체 취업도 연계해 교육이 고용으로 이어지도록 지원할 계획이다.
시는 교육 운영 현황과 취업 연계 실적을 점검해 과정의 실효성을 높일 방침이다. 연말까지 운영 성과를 분석한 뒤 기존 운수업체의 양성기관 추가 지정 등 교육 기반 확대도 검토한다.
news2349@newspim.com