창원시, 영풍전자와 드론 산업 협력…글로벌 시장 진출 가속화

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 21일 영풍전자·창원산업진흥원과 협약했다
- 세 기관은 드론 해외시장 정보 공유와 기술 협력을 추진한다
- 창원시는 제조 역량을 연계해 부품 국산화와 수출을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국산화 및 공급망 구축 수출 기반 확대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 영풍전자와 손잡고 드론 세계시장 공략에 나선다.
창원시는 21일 영풍전자, 창원산업진흥원과 드론 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
영풍전자는 1986년 설립된 방산 전문기업이다. 지상·해상·항공 무기체계에 적용되는 구동제어와 전력제어, 항공전자 장비 등을 개발·생산해 왔다.
최근에는 방산 전자제어 기술을 바탕으로 무인항공기의 비행 안정성과 임무 수행을 지원하는 국방 드론 비행제어 시스템 핵심기술 개발을 마쳤다.
시와 영풍전자, 창원산업진흥원은 협약에 따라 드론 산업 관련 해외시장 정보를 공유하고 기술 협력과 사업화 기회를 발굴할 계획이다. 글로벌 기업과의 협력 가능성을 검토하는 등 지역 기업의 수출 기반도 확대한다.
시는 방위산업과 기계·정밀부품 분야의 제조 역량을 드론 산업과 연계해 핵심부품 국산화와 공급망 구축을 추진할 방침이다.
강기윤 시장은 "창원은 방위산업과 기계·정밀부품 분야에서 축적한 제조 역량을 보유하고 있다"며 "지역 기업이 글로벌 드론시장에 진출할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com