정한설, '나의 유죄인간' 첫 방송부터 눈도장…임시완 곁 능청 비서 활약

AI 핵심 요약beta
- 정한설이 19일 첫 방송된 ‘나의 유죄인간’에서 정다운 비서 역을 맡았다
- 정한설은 능청스러운 표정과 재치 있는 연기로 극에 활력을 더했다
- 정한설은 다양한 작품을 거치며 쌓은 연기력으로 새 변신을 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 정한설이 '나의 유죄인간'에서 능청스럽고 재치 있는 연기로 극에 활력을 더했다.
지난 19일 첫 방송된 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 작품이다.
극 중 정한설은 태강그룹 후계자 윤이준(임시완)의 최측근 정다운 비서 역을 맡았다. 정다운은 윤이준의 까다로운 취향과 생활 패턴은 물론 사생활까지 속속들이 파악하고 있는 인물로, 그의 곁에서 크고 작은 일들을 빈틈없이 챙기는 든든한 조력자다.
정한설은 첫 방송부터 정다운 특유의 능청스러운 매력을 자연스럽게 풀어내며 극에 활력을 더했다. 까다롭고 예민한 윤이준의 곁에서 능숙하게 상황을 살피는 것은 물론, 재치 있는 반응과 능청스러운 표정 연기로 캐릭터의 개성을 살렸다.
특히 윤이준의 예민한 성격에도 유연하게 대응하는 정다운의 모습을 능청스럽게 표현한 정한설은 두 사람 사이의 유쾌한 관계성을 그려낼 뿐 아니라 상황에 따라 미묘하게 달라지는 표정과 말투로 웃음을 더하며 자칫 무겁게 흐를 수 있는 극의 분위기에 활기를 불어넣었다. 정한설은 짧은 순간에도 캐릭터의 성격을 선명하게 드러내는 표현력으로 자신만의 존재감을 발휘했다.
정한설은 tvN '일타스캔들'로 데뷔, 쇠구슬 살인 사건을 파헤치는 배형사 역으로 눈도장을 찍었다. 이후 '낭만닥터 김사부3', '골드랜드' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다. 작품마다 서로 다른 얼굴을 보여주며 차근차근 연기력을 쌓아온 정한설이 '나의 유죄인간'을 통해 또 어떤 새로운 매력과 연기 변신을 선보일지 기대가 모인다.
moonddo00@newspim.com