설인아, 임시완 수상한 세계에 잠입…'나의 유죄인간' 아슬아슬한 밀착 스릴 로맨스

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 설인아가 임시완의 수상한 세계에 수행비서로 잠입한다.

오는 19일 저녁 8시 50분 첫 방송될 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'가 종합예고 영상으로 안하무인 재벌 3세 윤이준(임시완)과 특수부대 출신 형사 강재희(설인아)의 아슬아슬한 만남을 예고하며 기대감을 높이고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 티저. [사진=나의 유죄인간 티저 영상] 2026.10.08 moonddo00@newspim.com

데"라는 경고 어린 목소리와 함께 캐비닛 안에 쓰러진 의문의 인물과 그 앞에 선 태강그룹의 유력한 후계자 윤이준을 비추며 시작부터 이목을 집중시킨다. 심지어 윤이준은 경찰 조사 중에도 "제가 진짜 죽였다고 생각해요?"라고 태연하게 형사에게 되물으며 좀처럼 속내를 드러내지 않아 그를 둘러싼 사건의 진실에 호기심을 더한다.

윤이준의 안하무인 태도는 유전무죄를 극혐하는 특수부대 출신 형사 강재희의 정의감에 불을 지핀다. 남자 수행비서를 뽑는다는 윤이준의 채용 공고를 발견한 강재희가 사건의 진실을 파헤치기 위해 성별까지 속이는 파격적인 위장 취업을 감행한 것. 주변의 만류에도 동료들에게 "남자 제대로 해보겠습니다!"라는 당찬 포부를 내비친 강재희는 보란 듯이 수행비서 자리를 꿰차며 윤이준의 가장 가까운 곳으로 파고든다.

그러나 수행비서가 된 기쁨도 잠시, 강재희의 야심 찬 잠입 계획은 시작부터 예상 밖의 방향으로 흘러간다. 옷을 갈아입는 윤이준과 마주하는 아찔한 상황에 "남자끼리라도 지켜야 할 선이 있는 거 아닙니까?"라며 당혹감을 감추지 못하던 강재희는 말 그대로 때와 장소를 가리지 않고 그의 곁을 지키며 보호하느라 정신없는 나날을 보낸다.

의심되는 살인 용의자를 보필해야 하는 강재희의 수행비서 생활은 점점 스펙터클해진다. 매일같이 붙어 다니는 시간이 쌓일수록 윤이준과 강재희 사이에는 이전과 다른 미묘한 핑크빛 기류가 피어나지만, 가까워진 거리만큼 강재희의 의심을 자극하는 수상한 정황도 하나둘 포착된다.

특히 "이 집에서 내가 모르는 일이 일어나고 있어"라는 강재희의 의미심장한 말과 강재희를 향해 "너 누구야? 누가 보냈어?"라고 분노하는 윤이준의 모습은 두 사람에게 닥칠 심상치 않은 사건을 예감케 한다. 과연 윤이준의 집에서는 무슨 일이 벌어지고 있는 것인지, 강재희의 완벽했던 위장 작전은 어떤 파란을 일으킬지 궁금증이 최고조에 달한다.

'나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 드라마. 살인 용의자와 형사, 고용주와 수행비서라는 두 얼굴의 관계 속에서 서로를 의심하면서도 누구보다 가까이 얽혀갈 윤이준과 강재희의 예측불허 행보가 기다려지고 있다.

tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'은 19일 저녁 8시 50분에 첫 방송되며 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해 만나볼 수 있다.

moonddo00@newspim.com