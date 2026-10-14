임시완·설인아 '나의 유죄인간', "월요병 치료제처럼 쉴 수 있는 작품"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 임시완과 설인아가 '나의 유죄인간'으로 색다른 호흡을 선보인다.

tvN 새 드라마 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 드라마다.

14일 온라인으로 진행된 제작발표회에는 박단희 감독을 비롯해 배우 임시완, 설인아, 김정현, 연우가 참석해 작품과 캐릭터에 대한 이야기를 나눴다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 임시완, 설인아, 연우, 김정현(왼쪽부터). [사진=tvN] 2026.10.14 moonddo00@newspim.com

임시완은 극 중 태강그룹 후계자 윤이준 역을 맡았다. 까칠하고 예민한 성격에 여러 비밀을 감춘 인물로, 그의 이야기를 중심으로 극이 전개된다. 임시완은 윤이준에 대해 "앙칼진 고양이"처럼 보이는 인물의 이면에 집중했다고 설명했다.

임시완은 "태어날 때부터 해야 할 일이 정해져 있고, 자신의 바람은 뒷전으로 밀리는 운명을 타고난 인물"이라며 "그런 환경에서 벗어나려는 마음이 커지는 것 같다"고 캐릭터를 소개했다. 흔히 떠올리는 재벌 3세의 모습과는 다른 면모를 보여주기 위해 인물의 결을 다양하게 표현하는 데 신경 썼다는 설명이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 임시완, 설인아. [사진=tvN] 2026.10.14 moonddo00@newspim.com

의상에도 공을 들였다. 임시완은 "외로울수록 더 꾸미는 인물이라고 생각했다"며 "겉으로 드러나는 화려함을 통해 내면의 공허함이 보이길 바랐다"고 밝혔다. 이어 "이번 작품에서 이전 작품들을 통틀어 가장 많은 옷을 입은 것 같다"고 덧붙였다.

설인아는 특수부대 출신 형사 강재희로 분한다. 그는 "재희는 남장을 한 채 윤이준의 수행비서로 잠입해 사건을 조사하는 인물이다. 정의감이 강하지만 임무를 위해 감정을 억누르는 캐릭터인 만큼, 설인아는 외적인 변화뿐 아니라 인물의 태도와 행동을 표현하는 데 집중했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 임시완, 설인아. [사진=tvN] 2026.10.14 moonddo00@newspim.com

설인아는 "머리를 짧게 자르고 나니 낯설었지만, 강재희가 될 준비를 하는 기분이었다"며 "내 안에서 보지 못했던 모습을 발견했다"고 말했다. 이어 "연습을 많이 했고, 여자이다보니 거울을 보면 짧은 머리에 우울해지기도 했다. 스스로 '강재희다. 집중하자'고 다잡았다"고 털어놨다.

액션 연기에 대해서는 "단순히 액션을 잘하는 것보다 훈련받은 사람처럼 능숙하게 보이길 바랐다"고 설명했다. 박단희 감독 역시 설인아의 액션 연기를 칭찬하며 처음에는 걱정했지만 기대 이상으로 잘 소화해 놀랐다고 전했다.

박단희 감독은 "설인가 배우가 액션 촬영 중 다쳐서 응급실에 갔다. 한 시간 만에 괜찮다며 현장에 복귀해 촬영을 마쳤다. 너무 고마웠다"고 말하며 고마움을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 김정현, 연우. [사진=tvN] 2026.10.14 moonddo00@newspim.com

임시완은 설인아의 첫 짧은 머리 모습을 인상 깊게 기억했다. 그는 "강재희가 걸어 들어오는 느낌이었다"며 서로 다른 두 인물의 성격이 맞물리면서 각자의 장점을 끌어올릴 수 있겠다고 생각했다고 밝혔다.

김정현은 윤이준의 16년 지기 친구 김시현 역을 맡았다. 속내를 쉽게 읽기 어려운 인물이지만 분명한 목표를 지니고 있으며, 이야기가 진행될수록 그 의도가 드러난다. 김정현은 "처음에는 알기 어려운 인물이지만 시간이 지나면서 퍼즐이 맞춰지는 재미가 있을 것"이라며 작품을 끝까지 지켜봐 달라고 당부했다.

임시완과의 호흡에 대해서는 함께 대사를 맞추고 톤을 조율하는 과정에서 편안함을 느꼈다고 전했다. 임시완 역시 김정현의 적극적인 애드리브가 현장에 활력을 더했다며 "나중에는 어떤 애드리브를 할지 기대하게 됐다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 임시완, 설인아, 박단희 감독, 연우, 김정현(왼쪽부터). [사진=tvN] 2026.10.14 moonddo00@newspim.com

연우는 태강그룹 비서실 소속 비서 이혜정 역을 맡았다. 혜정은 일과 사생활을 명확하게 구분하고, 스트레스를 풀 때와 선을 지켜야 할 때를 아는 인물이다. 연우는 "캐릭터의 전문성과 단단한 경계 의식을 표현하는 데 중점을 뒀다"고 밝혔다.

박 감독은 "잠입 수사와 로맨틱 코미디 요소가 서로 충돌할 수 있는 만큼 스릴러와 로맨스, 코미디를 조화롭게 녹이는 데 주력했다"고 밝혔다. 각기 다른 개성을 지닌 네 인물이 저마다의 비밀을 안고 만나 부딪히고, 사랑하며 상처를 보듬는 과정에 집중했다는 설명이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 임시완, 설인아, 연우, 김정현(왼쪽부터). [사진=tvN] 2026.10.14 moonddo00@newspim.com

끝으로 김정현은 작품의 매력으로 적당한 긴장감과 설렘을 꼽으며 "월요병 치료제처럼 휴식을 취할 수 있는 작품"이라고 소개했다.

'나의 유죄인간'은 오는 19일 월요일 오후 8시 50분 tvN에서 첫 방송된다.

moonddo00@newspim.com