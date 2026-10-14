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임시완·설인아 '나의 유죄인간', "월요병 치료제처럼 쉴 수 있는 작품"

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  • 14일 임시완과 설인아가 ‘나의 유죄인간’ 제작발표회에 참석했다
  • 드라마는 살인 용의자 재벌 3세와 잠입 형사의 로맨스를 그린다
  • 임시완과 설인아는 각각 윤이준과 강재희 역으로 색다른 호흡을 선보인다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 임시완과 설인아가 '나의 유죄인간'으로 색다른 호흡을 선보인다.

tvN 새 드라마 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 드라마다.

14일 온라인으로 진행된 제작발표회에는 박단희 감독을 비롯해 배우 임시완, 설인아, 김정현, 연우가 참석해 작품과 캐릭터에 대한 이야기를 나눴다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 임시완, 설인아, 연우, 김정현(왼쪽부터). [사진=tvN] 2026.10.14 moonddo00@newspim.com

임시완은 극 중 태강그룹 후계자 윤이준 역을 맡았다. 까칠하고 예민한 성격에 여러 비밀을 감춘 인물로, 그의 이야기를 중심으로 극이 전개된다. 임시완은 윤이준에 대해 "앙칼진 고양이"처럼 보이는 인물의 이면에 집중했다고 설명했다.

임시완은 "태어날 때부터 해야 할 일이 정해져 있고, 자신의 바람은 뒷전으로 밀리는 운명을 타고난 인물"이라며 "그런 환경에서 벗어나려는 마음이 커지는 것 같다"고 캐릭터를 소개했다. 흔히 떠올리는 재벌 3세의 모습과는 다른 면모를 보여주기 위해 인물의 결을 다양하게 표현하는 데 신경 썼다는 설명이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 임시완, 설인아. [사진=tvN] 2026.10.14 moonddo00@newspim.com

의상에도 공을 들였다. 임시완은 "외로울수록 더 꾸미는 인물이라고 생각했다"며 "겉으로 드러나는 화려함을 통해 내면의 공허함이 보이길 바랐다"고 밝혔다. 이어 "이번 작품에서 이전 작품들을 통틀어 가장 많은 옷을 입은 것 같다"고 덧붙였다.

설인아는 특수부대 출신 형사 강재희로 분한다. 그는 "재희는 남장을 한 채 윤이준의 수행비서로 잠입해 사건을 조사하는 인물이다. 정의감이 강하지만 임무를 위해 감정을 억누르는 캐릭터인 만큼, 설인아는 외적인 변화뿐 아니라 인물의 태도와 행동을 표현하는 데 집중했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 임시완, 설인아. [사진=tvN] 2026.10.14 moonddo00@newspim.com

설인아는 "머리를 짧게 자르고 나니 낯설었지만, 강재희가 될 준비를 하는 기분이었다"며 "내 안에서 보지 못했던 모습을 발견했다"고 말했다. 이어 "연습을 많이 했고, 여자이다보니 거울을 보면 짧은 머리에 우울해지기도 했다. 스스로 '강재희다. 집중하자'고 다잡았다"고 털어놨다.

액션 연기에 대해서는 "단순히 액션을 잘하는 것보다 훈련받은 사람처럼 능숙하게 보이길 바랐다"고 설명했다. 박단희 감독 역시 설인아의 액션 연기를 칭찬하며 처음에는 걱정했지만 기대 이상으로 잘 소화해 놀랐다고 전했다.

박단희 감독은 "설인가 배우가 액션 촬영 중 다쳐서 응급실에 갔다. 한 시간 만에 괜찮다며 현장에 복귀해 촬영을 마쳤다. 너무 고마웠다"고 말하며 고마움을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 김정현, 연우. [사진=tvN] 2026.10.14 moonddo00@newspim.com

임시완은 설인아의 첫 짧은 머리 모습을 인상 깊게 기억했다. 그는 "강재희가 걸어 들어오는 느낌이었다"며 서로 다른 두 인물의 성격이 맞물리면서 각자의 장점을 끌어올릴 수 있겠다고 생각했다고 밝혔다.

김정현은 윤이준의 16년 지기 친구 김시현 역을 맡았다. 속내를 쉽게 읽기 어려운 인물이지만 분명한 목표를 지니고 있으며, 이야기가 진행될수록 그 의도가 드러난다. 김정현은 "처음에는 알기 어려운 인물이지만 시간이 지나면서 퍼즐이 맞춰지는 재미가 있을 것"이라며 작품을 끝까지 지켜봐 달라고 당부했다.

임시완과의 호흡에 대해서는 함께 대사를 맞추고 톤을 조율하는 과정에서 편안함을 느꼈다고 전했다. 임시완 역시 김정현의 적극적인 애드리브가 현장에 활력을 더했다며 "나중에는 어떤 애드리브를 할지 기대하게 됐다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 임시완, 설인아, 박단희 감독, 연우, 김정현(왼쪽부터). [사진=tvN] 2026.10.14 moonddo00@newspim.com

연우는 태강그룹 비서실 소속 비서 이혜정 역을 맡았다. 혜정은 일과 사생활을 명확하게 구분하고, 스트레스를 풀 때와 선을 지켜야 할 때를 아는 인물이다. 연우는 "캐릭터의 전문성과 단단한 경계 의식을 표현하는 데 중점을 뒀다"고 밝혔다.

박 감독은 "잠입 수사와 로맨틱 코미디 요소가 서로 충돌할 수 있는 만큼 스릴러와 로맨스, 코미디를 조화롭게 녹이는 데 주력했다"고 밝혔다. 각기 다른 개성을 지닌 네 인물이 저마다의 비밀을 안고 만나 부딪히고, 사랑하며 상처를 보듬는 과정에 집중했다는 설명이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 임시완, 설인아, 연우, 김정현(왼쪽부터). [사진=tvN] 2026.10.14 moonddo00@newspim.com

끝으로 김정현은 작품의 매력으로 적당한 긴장감과 설렘을 꼽으며 "월요병 치료제처럼 휴식을 취할 수 있는 작품"이라고 소개했다.

'나의 유죄인간'은 오는 19일 월요일 오후 8시 50분 tvN에서 첫 방송된다.

moonddo00@newspim.com

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'AI직원 35명' 日 NEC…한달 인건비는 300만원? [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 NEC가 인공지능(AI) 에이전트 35명으로만 구성된 '무인 부서'를 운영하고 있다. 부서장부터 중간관리자, 실무 직원까지 모두 AI로 채웠으며, 한 달간 투입된 비용은 약 35만엔(약 300만원)에 불과했다. AI 에이전트 한 명당 월평균 비용은 약 1만엔으로, 사람을 고용하는 방식과 비교해 인건비를 획기적으로 낮출 가능성을 보여주는 실험이다. 14일 닛케이(日經)비즈니스에 따르면 NEC는 지난 8월 1일 '코퍼레이트 AI·워크포스 부문'을 출범했다. 9월 3일 기준 35명의 AI 에이전트가 소속돼 있으며, 경영진 역할을 맡은 AI부터 재무·전략 담당자, 실무 직원까지 일반 조직과 유사한 구조로 운영된다. 이 부서는 법무·인사 등 기업의 관리 업무 가운데 특히 경영기획에 가까운 일을 맡는다. 사내외 정보를 수집·분석하고 경영진의 의사결정을 지원하는 정보 현황판을 작성·운영하는 것이 핵심 임무다. ◆ AI 35명이 월 300만원으로 경영기획까지 NEC가 공개한 실증 결과에서 가장 눈길을 끄는 대목은 비용이다. AI 부서의 실증 기간인 7월 한 달간 AI가 정보를 처리할 때 발생하는 토큰 비용은 약 300만원이었다. 같은 업무를 사람이 수행한다면 인건비가 훨씬 많이 들 것이라는 게 회사 측 설명이다. AI 에이전트 한 명당 단순 평균으로 환산하면 월 약 8만5000원이다. 다만 이 금액은 급여나 전체 운영비가 아니라 AI 모델이 작업을 수행하면서 사용하는 토큰 비용이다. 시스템 구축·유지보수, 전력, 보안 관리 등에 드는 비용까지 포함한 총비용과는 구분해야 한다. 실제 업무도 구체적이다. 재무 담당 AI는 매월 사내 결산 자료를 취합해 재무 보고서를 작성하고, 주가 분석 담당 AI는 매일 아침 자사와 경쟁사의 주가 동향을 정리한다. 또 다른 AI는 정부기관의 시스템 갱신 시기를 분석해 영업 대상으로 삼을 고객을 추려낸다. NEC 무인 부서 구성 [출처=닛케이비즈니스] ◆ AI가 AI를 평가하고 조직을 개선 이 부서의 특징은 AI가 단순히 주어진 작업만 수행하는 데 그치지 않는다는 점이다. AI 에이전트들은 서로 역할을 나눠 자료를 검토하고, 문제점을 지적하며, 업무 효율을 높이는 방안을 논의한다. 예컨대 품질관리 담당 AI는 다른 에이전트가 만든 자료를 점검해 누락된 내용을 지적한다. 비용 관리 담당 AI는 토큰 사용량을 줄이는 방법을 찾아 조직 전체에 공유한다. 재무 담당 경영진 AI는 AI 활용에 투입하는 비용과 성과를 비교해 투자 판단을 내린다. AI 경영진은 매주 '임원회의'를 열어 조직 개선 방안을 논의하고, AI 직원의 역할과 직책이 맞지 않으면 인사 면담을 거쳐 강등하는 사례도 나왔다. 사람의 조직에서 볼 수 있는 평가와 관리 절차를 AI 조직에도 적용한 것이다. 업무 중 오류가 발생하면 AI 에이전트가 스스로 수정하고 외부 환경 변화에도 대응한다. 실패를 점검하고 개선안을 적용하는 순환 구조를 통해 업무 수행 방식을 계속 다듬는다는 설명이다. 다만 최종 평가와 의사결정, 거버넌스 통제는 사람이 담당하며, 사람의 승인이 필요한 사안에도 직원이 개입한다. ◆ 사람은 AI가 만든 결과로 현실을 움직인다 NEC가 무인 부서를 만든 배경에는 AI 활용 방식을 바꾸려는 전략이 있다. 사람이 필요할 때마다 AI를 도구로 사용하는 수준을 넘어, AI 자체가 독립된 조직처럼 업무를 수행하도록 하겠다는 것이다. 고다마 히로시 AI전환최고책임자는 "사람이 AI를 매번 사용하는 기존 방식으로는 AI의 속도와 기능을 충분히 활용하기 어렵다"며 "이에 따라 인적 자본과 AI 자본을 분리하고, 각각의 강점을 살려 가치를 창출하는 조직 모델을 실험하고 있다"고 설명했다. AI가 제공하는 분석은 경영 판단에도 변화를 가져올 수 있다. NEC 측은 기존에는 사업 부문이 보고하는 수치가 보수적으로 제시되는 경향이 있었지만, AI는 예측에 기반한 객관적인 수치를 제공해 사업 부문과 더 깊이 있는 논의를 할 수 있게 됐다고 설명했다. AI 부서의 업무 범위는 향후 총무 등 기업 관리 업무 전반으로 확대될 전망이다. 다만 AI가 사람의 일자리를 곧바로 대체한다는 의미는 아니라는 게 NEC의 입장이다. [AI 일러스트=오영상 기자] goldendog@newspim.com 2026-10-14 08:25

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