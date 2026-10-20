울산시 보건환경연구원, 태화강 생태계 보호 오염수 관리 점검

AI 핵심 요약beta
- 울산시 보건환경연구원이 20일부터 하수·폐수시설 10곳을 점검했다
- 2028년 박람회 앞두고 태화강 오염물질 관리 실태를 확인했다
- 울산시는 단속보다 수질검사 기술지원으로 시설 개선을 유도했다
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환경기초시설 수질관리 개선 기술지원
[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 오염수 관리로 태화강 생태계 보호에 나선다.
울산시 보건환경연구원은 20일부터 30일까지 11일간 관내 하수·폐수처리시설 10곳을 대상으로 환경기초시설 검사업무 지도점검과 수질관리 기술지원을 실시한다고 밝혔다.
2028년 울산국제정원박람회를 앞두고 태화강 수생태계에 영향을 줄 수 있는 오염물질 관리도 점검 대상에 포함됐다.
보건환경연구원은 언양수질개선사업소 등 10개 시설을 차례로 방문해 수질검사와 관리 실태를 확인한다. 현장에서 시료를 채취하고 측정·분석 과정도 살핀다.
주요 점검 항목은 방류수 수질관리 현황, 검사 결과의 정확성, 기록물 작성과 보관 상태, 분석 장비 관리, 시험실 안전관리 등이다.
각 시설이 자체적으로 수행하는 수질검사의 신뢰성을 확보하는 데도 초점을 맞춘다. 방류수는 공공수역으로 직접 유입되는 만큼 검사 과정과 결과의 정확도가 수질관리의 핵심이라는 판단에서다.
이번 점검은 단속과 적발보다 현장 지원에 무게를 둔다. 보건환경연구원은 검사 업무의 문제점과 미흡한 사항을 확인한 뒤 전문 인력을 통한 기술지원으로 개선을 유도할 계획이다.
psj9449@newspim.com