경남교육청, '창원 스마트제조 인재양성' 협력 강화…"현장 실습·취업 연계"

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청은 19일 창원지구 스마트제조 인재 양성을 논의했다
- 창원시·기업·대학 등은 맞춤형 교육과정 확대를 검토했다
- 참석 기관들은 현장실습과 취업 지원 강화를 추진하기로 했다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 창원지구의 스마트제조 인재 양성을 위한 협력 강화에 나섰다.
도교육청은 19일 마산공업고등학교에서 경남 직업교육 혁신지구 창원지구 협력위원회를 열고 스마트제조 분야 인재 양성 방안을 논의했다고 밝혔다.
회의에는 창원시, 경남로봇랜드재단, 한국화낙, 한국폴리텍대학 창원캠퍼스, 창원문성대학교, 창원교육지원청, 창원 지역 직업계고 관계자 등 20여 명이 참석했다.
참석자들은 스마트공장과 로봇, 사물인터넷 등 지역 산업의 변화에 맞춰 직업계고 학생의 실무 역량과 취업 경쟁력을 높이는 방안을 검토했다.
주요 논의 사항은 산업 수요를 반영한 맞춤형 교육과정 운영, 기업·대학 연계 교육 확대, 현장실습과 취업 지원 강화 등이다. 교육과정 운영 단계부터 기업과 대학의 참여를 늘려 학교 교육이 현장실습과 취업으로 이어지도록 기관별 역할도 구체화하기로 했다.
창원지구는 2022년 교육부 공모사업 선정 이후 학교와 지자체, 기업, 대학이 협력해 지역 산업 연계형 직업교육 체계를 구축해 온 사업이다. 창원 지역에서는 스마트제조 산업에 필요한 인력 양성과 직업계고 학생의 지역 정착을 주요 과제로 추진하고 있다.
박희연 학교정책국장은 "창원지구는 지역 기관이 함께 구축해 온 직업교육 협력 모델"이라며 "스마트제조 산업 변화에 맞춰 교육과정을 내실화하고 학생의 취업 역량을 높이겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com