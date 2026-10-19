'부산학생비엔날레' 21일 개막…"학생들 생각·상상이 작품으로"

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 19일 학생 작품을 선보이는 비엔날레를 개최한다고 밝혔다.
- 행사는 21일부터 31일까지 부산학생교육문화회관 등에서 열린다.
- 융합미술전 등 세 전시와 개막 공연, 교원 워크숍이 진행된다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 학교 예술교육의 결과를 공유하고 학생들의 생각과 감정을 미술로 표현한 작품이 부산 곳곳에 전시된다.
부산시교육청이 오는 21일부터 31일까지 11일간 부산학생교육문화회관과 영도놀이마루 등에서 '2026 부산학생비엔날레'를 개최한다고 19일 밝혔다
이번 행사는 '너의 소리를 보여줘'를 주제로 학생들이 생각과 느낌, 상상과 이야기를 색과 선, 형태와 움직임 등 시각예술 언어로 표현하고 공유하는 자리다.
개막식은 21일 오후 3시 부산학생교육문화회관에서 열린다. 큐레이터이자 첼리스트인 윤지원이 '조선피크닉'을 주제로 조선 미술의 이야기를 풀어낸다. 퓨전 국악밴드의 연주를 곁들인 렉처콘서트 형식으로 진행된다.
전시는 융합미술전, 미술수업전, 학생작가전으로 나뉜다. 작품은 행사 기간 부산학생교육문화회관 교문갤러리와 영도놀이마루 갤러리와치에서 볼 수 있다.
융합미술전에는 융합미술 공모 프로그램에 참여한 50개 학교가 참여한다. 미술과 다른 교과 및 활동을 결합한 교육 결과물을 선보인다.
미술수업전에서는 14개 학교 학생들이 교육과정에서 제작한 작품을 공개한다. 학생들이 수업에서 떠올린 생각과 감정을 작품으로 발전시킨 과정을 확인할 수 있다.
학생작가전에는 지역 학생작가 김하민·손우진이 참여한다. 두 작가는 작품에 이야기를 더해 관람객이 창작 의도와 내용을 함께 살펴볼 수 있도록 전시를 구성한다.
교원 워크숍은 24일 오후 전포동 놀이마루에서 열린다. 초·중·고 교사들이 예술 수업 사례를 공유하고 학교 현장에 적용할 수 있는 수업 방안을 논의한다.
김석준 교육감은 "학생들의 자유로운 상상과 표현을 만나는 자리"라며 "교육 과정과 연계한 예술체험 기회를 확대하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com