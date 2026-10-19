트리니티항공, 마곡어르신복지관서 점심 배식 봉사활동

AI 핵심 요약beta
- 트리니티항공 임직원들이 19일 마곡어르신복지관에서 배식 봉사했다
- 임직원들은 식판 정리와 청소를 돕고 어르신들과 소통했다
- 쉼 봉사는 30일에도 복지관을 찾아 봉사활동을 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 트리니티항공은 사내 봉사동호회 '쉼' 봉사 소속 임직원들이 서울 강서구 마곡어르신복지관에서 지역 어르신들을 대상으로 점심 배식 봉사활동을 진행했다고 19일 밝혔다.
이번 봉사활동은 트리니티항공 사무실이 위치한 마곡 지역사회에 나눔을 실천하기 위해 마련됐다.
지난 12일 봉사에 참여한 임직원들은 복지관 경로식당에서 점심 배식과 식판 정리, 식당 청소 및 환경 정돈 등을 도왔다. 식사를 제공하면서 어르신들의 안부를 묻는 등 소통하는 시간도 가졌다.
'쉼' 봉사 소속 임직원들은 오는 30일에도 마곡어르신복지관을 방문해 배식 봉사활동을 이어갈 예정이다.
지난 2018년 시작된 '쉼' 봉사는 트리니티항공 임직원들이 자발적으로 운영하는 사내 봉사동호회다. 그동안 보육원 봉사, 사랑의 붕어빵 판매, 소방관과 협력한 벽화 그리기 등 다양한 사회공헌 활동을 펼쳐왔다.
트리니티항공 관계자는 "지역 어르신들께 안부를 나누며 따뜻한 마음을 전할 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 임직원들과 함께 지역사회에 실질적인 도움이 될 수 있는 다양한 봉사활동을 이어가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com