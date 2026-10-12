트리니티항공, 10월 '우리 동네 할인' 프로모션 진행

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부산·대구·청주·제주·광주 출발 국내·국제선 대상



[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 트리니티항공이 지역 공항 이용객을 대상으로 항공권 할인 혜택을 제공하는 '우리 동네 할인' 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 프로모션은 오는 23일까지 트리니티항공 공식 홈페이지와 모바일 앱 및 웹사이트에서 진행된다. 부산·대구·청주·제주·광주 출발 국내선과 국제선 항공편이 대상이며, 탑승 기간은 일부 제외 기간을 제외하고 내년 1월 31일까지다.

트리니티항공 항공기 [사진=트리니티항공]

프로모션 기간 이벤트 페이지에서 할인 쿠폰을 발급받아 항공권 예매 시 사용할 수 있다. 국내선은 15만원 이상 결제 시 5000원, 국제선은 40만원 이상 결제 시 2만원을 할인받을 수 있다. 할인 코드 'OCT26'도 중복 적용할 수 있다.

트리니티항공은 현재 부산·대구·청주·제주·광주 등 지역 공항을 기반으로 국내선과 일본·중화권·동남아 등 다양한 국제선을 운항하고 있다. 이번 프로모션을 통해 지역 공항 출발 고객의 항공권 구매 부담을 낮추고 여행 수요를 확대한다는 계획이다.

이와 함께 신규 회원을 대상으로 웰컴 쿠폰팩을 제공하고 있으며, 할인 소식 알림 서비스와 회원 전용 할인코드 등 다양한 회원 혜택도 운영하고 있다.

트리니티항공 관계자는 "지역 공항을 통해 여행을 준비하는 고객들이 보다 부담 없이 항공권을 구매하고 여행을 계획할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"며 "앞으로도 지역 고객의 수요를 반영한 다양한 혜택과 서비스를 통해 고객 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com