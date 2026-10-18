창원시, '2026 K-POP 월드페스티벌' 결선 성료…6개 팀 결선 진출

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온앤오프·이무진 등 축하공연

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = K-POP을 매개로 세계 54개국 1700여 개 팀을 거쳐 선발된 6개 팀이 창원광장에서 실력을 겨뤘다.

경남 창원시는 18일 창원광장 특설무대에서 '2026 창원 K-POP 월드페스티벌' 결선을 개최했다고 밝혔다. 올해로 15회째를 맞은 행사는 외교부와 창원시가 공동 주최하고 KBS가 주관했다.

강기윤 경남 창원시장이 18일 창원광장 특설무대에서 열린 '2026 창원 K-POP 월드페스티벌'에서 환영사를 하고 있다.[사진=창원시] 2026.10.18

결선에는 페루, 프랑스, 에티오피아, 우크라이나, 탄자니아, 키르기스스탄 대표 6개 팀 19명이 올랐다. 이들은 K-POP 커버댄스와 노래 실력을 겨뤘다.

앞서 전 세계 54개국 1700여 개 팀이 지역 예선에 참여했고 140개 팀이 글로벌 예선에 진출했다. 이후 1·2차 전문가 심사를 거쳐 6개 팀이 결선 무대에 선발됐다.

오프닝에서는 결선 진출 6개 팀이 합동 퍼포먼스를 선보였다. 축하공연에는 온앤오프(ONF), 이무진, 나태주, FIFTY FIFTY, 클릭비가 출연했다.

박소현 아나운서와 AI 영상 캐릭터 '지원'이 공동 사회를 맡았다. 결선 무대 영상은 다음달 4일 오후 9시 50분 KBS 2TV를 통해 방송될 예정이다.

강기윤 시장은 "문화와 언어의 장벽을 넘어 전 세계 K-POP 팬들의 사랑을 받는 '세계 K-POP의 성지'로 창원을 성장시켜 온 것에 자부심을 느낀다"며 "창원을 K-컬처를 이끄는 글로벌 문화도시로 만들겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com