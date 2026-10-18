경기도교육청 '가족과 함께하는 인성밥상' 개최...식생활 통한 인성교육

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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 가족이 함께 요리하고 소통하며 인성 가치를 나누는 식생활 교육 프로그램을 펼쳤다.

경기도교육청은 17일 남양주 다산한강유치원에서 '존중 한 끼, 배려 한 상'을 주제로 '2026년 가족과 함께하는 인성밥상'을 운영했다. [사진=경기도교육청]

경기도교육청은 지난 17일 남양주 다산한강유치원에서 '존중 한 끼, 배려 한 상'을 주제로 '2026년 가족과 함께하는 인성밥상'을 운영했다고 18일 밝혔다.

도교육청에 따르면 이번 행사는 현장 체험 참여와 함께 실시간 유튜브 중계를 병행해 도내 많은 교육 가족들이 온·오프라인으로 동시 참여하고 소통할 수 있도록 기획됐다.

'가족과 함께하는 인성밥상'은 유치원부터 고등학교까지 연결되는 급식 연계 교육과정의 하나로, 음식을 만드는 과정을 통해 존중과 배려의 인성을 배우고 학교에서 시작된 인성교육이 가정의 일상으로 확산하도록 돕기 위해 마련됐다.

이날 프로그램은 ▲현장 요리 체험 '요리 Talk 인성 Talk' ▲온라인 실시간 소통 '댓글 Talk' ▲실시간 퀴즈 이벤트 ▲가족별 인성밥상 활동 공유 등 다채로운 순서로 꾸려졌다.

요리 체험 프로그램에서는 각기 다른 색과 영양을 지닌 채소를 모아 '우리 가족 행복 마음 쌈'을 만들며 서로의 다름을 존중하고 협력하는 시간을 가졌다. 이어 전통 음료인 '건강 담은 오미자 화채'를 직접 제조하며 가족 간 배려와 감사의 마음을 표현했다.

체험을 마친 참가 가족들은 함께 만든 음식을 나누며 서로에게 고마움을 전하고 느낀 점을 공유했다.

백성열 경기도교육청 학교급식보건과장은 "학교급식은 도심 속 아이들이 일상에서 존중과 배려를 자연스럽게 익히는 중요한 교육의 장"이라며 "학교급식에서 배운 인성적 가치가 각 가정의 식식탁에서도 지속적으로 피어날 수 있도록 관련 교육 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com