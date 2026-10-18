'개관 1주년' 경기도서관, 내달 13일까지 '플라스틱 바다, 데이터의 파도' 개최

12월 13일까지 지하 1층 플래닛 경기홀서 생태·환경·디지털 결합 예술전

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 12월 13일까지 경기도서관 지하 1층 플래닛 경기홀에서 생태·환경과 디지털 기술을 예술로 연결한 개관 1주년 기획전시 '플라스틱 바다, 데이터의 파도'를 선보인다고 18일 밝혔다.

플라스틱 바다 포스터. [사진=경기도]

도에 따르면 이번 전시는 '지속 가능한 미래를 준비하는 기후·환경 도서관'을 지향하는 경기도서관의 비전을 담아, 김정아·정은혜·이준·서동주 등 4명의 작가가 참여해 생태, 기후위기, 인공지능(AI) 등 동시대의 핵심 의제를 예술적 시각으로 조명했다.

전시는 해양 쓰레기 문제와 기후위기, 현대 사회가 생산하는 방대한 데이터에 대한 성찰을 담은 두 개의 세부 섹션으로 구성됐다.

첫 번째 섹션인 '플라스틱 바다'에서는 바다에서 수거한 폐기물, 산호 생태계, 시민 참여 프로젝트를 결합한 생태예술 작업을 통해 해양 생태계 파괴와 환경 문제에 대한 새로운 시각을 제시한다.

두 번째 섹션인 '데이터의 파도'에서는 데이터와 AI, 알고리즘을 활용한 미디어아트를 선보인다. 특히 이준 작가는 경기도서관 인근의 대기질과 기상 데이터를 실시간으로 수집해 음향과 영상으로 변환하는 오디오·비주얼 설치작품을 공개하며 서동주 작가는 바다 관련 언어와 아카이브를 재해석한 영상 설치로 색다른 감각적 경험을 제공한다.

관람객의 이해를 돕기 위한 다양한 체험 프로그램도 병행된다. 매주 토요일(오후 2시·4시)에는 전문 해설사의 도슨트 프로그램이 진행되며, 정은혜 작가와 함께하는 워크숍 및 김정아 작가가 개발한 상설 체험 학습지 '바다 귀 기울여 봐요'를 통해 어린이와 가족 단위 관람객의 환경 감수성을 다질 기회를 마련했다.

윤명희 경기도서관장은 "단순한 작품 관람을 넘어 도민들이 직접 참여하고 체험하며 생태환경과 디지털 기술이 삶에 미치는 영향을 되새기도록 기획했다"며 "미래세대가 환경 문제를 자연스럽게 이해하고 기후위기 대응 역할을 고민하는 뜻깊은 계기가 되길 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com