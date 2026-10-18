세종대왕 발자취에 현대적 체험 더했다…20회 초정약수축제 성료

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어가행차·양로연 재현 등 사흘간 초정행궁 일대서 역사와 문화 향연

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 세종대왕의 역사적 발자취와 초정약수의 가치를 되새기는 '제20회 세종대왕과 초정약수축제'가 전통 재현 행사와 현대적 체험 콘텐츠를 아우르며 사흘간의 일정을 마무리했다.

청주시가 지난 16일부터 18일까지 청원구 내수읍 초정행궁과 초정치유마을 일원에서 개최한 이번 축제는 세종대왕의 애민정신을 주제로 역사문화 프로그램과 공연·체험 행사를 결합했다.

세종대왕과 초정약수축제의 어가행렬. [사진=청주시] 2026.10.18 baek3413@newspim.com

축제의 중심은 세종대왕의 초정행궁 방문을 재현한 어가행차와 노인잔치를 본뜬 양로연이었다.

초정약수의 유래와 의미를 기리는 영천제, 줄타기 공연, 세종대왕초정포럼도 이어지며 축제의 역사적 의미를 더했다.

올해는 관람객 참여를 유도하는 프로그램도 확대했다.

지역 예술가들의 거리 퍼포먼스와 세종대왕 포토존, 소원보자기 만들기, 달과 토성 관측 등이 새롭게 마련됐다.

초정치유마을에는 어린이 놀이터와 비눗방울 체험, 거리공연 등 가족 단위 방문객을 위한 공간이 운영됐다.

이번 축제는 세종대왕과 초정약수라는 지역 고유의 역사·문화 자산을 현대적인 체험 콘텐츠와 연결했다는 데 의미가 있다.

시 관계자는 "초정행궁과 초정치유마을 등 지역 문화관광 자원을 연계해 역사문화축제로 발전할 가능성을 확인했다"며 "콘텐츠 경쟁력을 높여 더 많은 시민과 관광객이 찾는 축제로 키우겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com