청주 산림박람회 15만명 방문…불꽃놀이에 10만명 몰려

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생명누리공원서사흘간 개최…전시·체험·공연으로 산림 가치 조명

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = '2026 대한민국 산림박람회'가 사흘간 15만여 명의 방문객을 모으며 막을 내렸다.

행사 이틀째인 17일 열린 불꽃놀이에는 10만여 명이 몰려 이번 박람회의 최대 인파를 기록했다.

대한민국 산림박람회. [사진=청주시] 2026.10.18 baek3413@newspim.com

청주시가 주최한 이번 박람회는 지난 16일부터 18일까지 청주 생명누리공원에서 '숲으로 행복한 대한민국'을 주제로 열렸다.

산림의 공익적 가치를 알리고 시민들이 숲과 자연을 체험할 수 있도록 전시와 체험, 문화공연 등을 마련했다.

첫날에는 제25회 산의 날 기념식과 개막식이 열렸다.

산림 발전 유공자 포상과 청주특례시 지정 기원 퍼포먼스 등이 진행됐다.

행사장에는 산림청과 충북도, 청주시의 산림정책을 소개하는 전시관과 국립산림과학원의 전시 콘텐츠가 들어섰다.

목공예와 화분 만들기 체험, 임산물 판매, 충북 공예페어 등도 운영됐다.

청소년 대상 '포레스트 유스(Forest Youth) 포럼'과 산림 골든벨을 통해 산림 보전과 기후변화 대응의 중요성을 알리는 프로그램도 진행됐다.

마지막 날에는 '실용음악콘서트 가을소풍'이 열려 공연으로 행사를 마무리했다.

이장섭 청주시장은 "시민들이 숲이 주는 휴식과 가치를 함께 나눈 시간이었다"며 "이번 박람회 성과를 바탕으로 지속가능한 산림정책과 탄소중립 실현에 힘쓰겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com