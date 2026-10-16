방용국, 프롬 공식 멤버십 오픈…글로벌 팬들과 소통 강화

AI 핵심 요약beta
- 방용국은 16일부터 30일까지 글로벌 공식 멤버십을 모집했다.
- 가입자에게 콘서트 선예매와 전용 콘텐츠 혜택을 제공했다.
- 방용국은 월드투어로 18일 타이베이, 20일 홍콩을 찾는다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 방용국이 공식 멤버십을 통해 글로벌 팬들과의 소통을 강화한다.
소속사 퍼시픽 뮤직 그룹 코리아(Pacific Music Group Korea)에 따르면 방용국의 글로벌 팬 커뮤니케이션 플랫폼 '프롬' 공식 멤버십 모집이 16일 오후 3시부터 오는 30일 오후 11시 59분까지 진행된다.
멤버십 가입자에게는 디지털 공식 멤버십 카드가 발급되며, 국내 단독 콘서트와 팬미팅 개최 시 티켓 선예매 혜택이 주어진다. 팬 참여 공개 방송과 이벤트에 우선 참여할 기회도 제공되며, '프롬 채널' 내 멤버십 전용 콘텐츠도 이용할 수 있다. 멤버십 유효 기간은 오는 31일부터 2027년 10월 31일까지다.
방용국은 2012년 그룹 B.A.P로 데뷔해 리더이자 프로듀서로 활약하며 음악적 역량을 보여줬다. 이후 솔로 아티스트로 활동 영역을 넓혀 정규앨범 '방용국'과 EP 앨범 '2'를 비롯해 '히키코모리', '오렌지 드라이브, '레이스' 등을 발표하며 독자적인 음악 색깔을 다져왔다.
현재는 월드투어를 통해 글로벌 팬들과 만나고 있다. 지난 8월 30일 프랑스 파리에서 출발한 '2026 방용국 월드투어 '해방' 파트 1'은 런던, 암스테르담, 베를린, 바르샤바, 마드리드 등 유럽 주요 도시를 거쳐 싱가포르와 서울에서 공연을 진행했다. 오는 18일 타이베이, 20일 홍콩 공연을 앞두고 있다.
음악 외에도 글과 영상 등 다양한 분야에서 창작 활동을 이어왔다. 2019년 에세이 '내 얼굴을 만져도 괜찮은 너에게'를 출간했으며, 직접 제작한 다큐멘터리 '숨'은 같은 해 DMZ국제다큐멘터리영화제 오픈시네마 상영작으로 선정됐다.
한편 방용국은 지난 8월 퍼시픽 뮤직 그룹 코리아와 전속계약을 체결하고 새로운 활동을 이어가고 있다.
moonddo00@newspim.com