CJ그룹, 중앙일보 인수전 '가세'…다우키움과 본입찰 참여 알려져

AI 핵심 요약beta
- CJ그룹은 19일 다우키움그룹과 컨소시엄을 꾸려 중앙일보 본입찰에 참여한다
- CJ그룹은 중앙일보 지분 9.24%를 보유한 3대 주주로 유력 인수자로 거론됐다
- 중앙일보는 이달 말 우선협상대상자를 선정할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ그룹이 다우키움그룹과 손잡고 중앙일보 인수전에 뛰어드는 것으로 알려졌다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ그룹은 19일 마감되는 본입찰에 다우키움그룹과 컨소시엄을 이뤄 참여할 계획이다.
CJ그룹은 계열사 CJ올리브네트웍스를 통해 중앙일보 지분 9.24%를 갖고 있다. 중앙홀딩스(64.73%), 홍석현 중앙홀딩스 회장(15.63%)에 이은 3대 주주다. 이 때문에 매각 절차가 시작된 뒤 유력 원매자로 거론되어 왔지만, 지난달 예비입찰에는 참여하지 않았다.
두 그룹이 손을 잡은 데는 규정 문제가 얽혀 있다. 다우키움그룹은 상호출자제한기업집단이라 신문법상 일반 일간신문 지분을 50% 넘게 가질 수 없어 공동 인수 파트너가 필요했다. 중앙일보 매각은 인수의향서를 낸 원매자에 한해 본입찰을 허용하는 방식이라, CJ가 이미 후보로 올라 있는 다우키움그룹과 컨소시엄을 꾸리는 쪽을 택한 것이라는 해석이 나온다.
예비입찰에는 글로벌세아, 금보개발, 다우기술, 오리온, 이브로드캐스팅, OK금융그룹 등 6곳이 인수의향서를 냈고 모두 적격 후보에 올랐다. 이들 대부분이 본입찰에 나설 것으로 예상된다.
중앙일보는 워크아웃 중으로, 주채권은행의 관리 아래 매각이 진행되고 있다. 이달 말 우선협상대상자를 선정할 계획이다. CJ그룹과 다우키움그룹은 아직 공식 입장을 내지 않았다.
fineview@newspim.com