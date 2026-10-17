경찰, 인천 흉기난동범 최충락 주거지 압수수색…범행 사전 계획 확인

AI 핵심 요약beta
- 경찰은 17일 인천 흉기난동범 최충락의 자택을 압수수색했다
- 경찰은 범행 사전 준비 정황과 구체적 동기를 확인할 방침이다
- 최충락은 13일 흉기를 휘둘러 8명을 다치게 한 혐의로 구속됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =경찰이 인천 대형 상업시설에서 흉기를 휘둘러 8명을 다치게 한 최충락(59)의 자택 압수수색에 나섰다.
인천 남동경찰서는 17일 오전 인천시 계양구에 있는 최씨의 주거지에 수사관들을 보내 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.
경찰은 최씨가 범행을 미리 준비한 정황을 확인하기 위해 압수수색에 나섰으며 확보한 증거물을 분석해 구체적인 범행 경위와 동기 등을 조사할 방침이다.
최씨는 지난 13일 오후 1시 48분쯤 인천시 남동구 구월동의 대형 상업시설 씨앤씨(see&see) 건물에서 이용객 10명에게 흉기를 휘둘러 살해하려 한 혐의로 구속됐다.
피해자 10명 가운데 8명이 부상을 당했으며 이 가운데 19세 여성은 크게 다쳐 수술을 받았으나 의식을 찾지 못하고 있다. 나머지 2명은 다치지 않았다.
최씨는 경찰 조사에서 피부질환 치료를 받은 병원에 불만이 있었고 병원 측 신고로 경찰 수사를 받게 되자 이를 사회적으로 알리기 위해 범행했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
최씨는 과거 두 차례 살인미수 전력을 포함해 벌금형 이상의 전과가 10차례 있는 것으로 파악됐다.
hjk01@newspim.com