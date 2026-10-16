진주시·용인시, 자매결연 통해 산업 협력 강화…K-기업가정신 공유

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경제·문화·관광·농업 분야 협력사업 발굴

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시와 경기도 용인시가 첨단산업과 지역 교류 확대에 나선다.

진주시는 16일 시청에서 경기도 용인시와 자매결연 협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약으로 진주시는 용인시의 19번째 국내 자매도시가 됐다.

조규일 경남 진주시장(왼쪽)이 16일 시청에서 이상일 경기도 용인시장과 체결한 자매결연 협약서를 선보이고 있다.[사진=진주시] 2026.10.16

협약식에는 조규일 진주시장과 이상일 용인시장, 양 시의회 의장과 관계자 등 50여 명이 참석했다.

협약에 따라 양 시는 경제·문화·관광·농업·행정 등 여러 분야에서 교류사업을 추진하기로 했다. 지역축제와 박람회 상호 참여, 관광자원 공동 홍보, 문화단체 교류, 농·특산물과 지역 생산품 판로 확대, 우수 정책과 행정정보 공유 등이 주요 협력 내용이다.

산업 분야에서는 용인의 반도체 산업과 진주의 우주항공·바이오산업을 연계할 수 있는 협력 방안을 모색한다. 진주시는 K-기업가정신 수도로서의 정책과 역사·문화 자원을 공유하고, 용인시는 첨단산업 육성 경험을 나누게 된다.

용인시 대표단은 협약식에 앞서 진주남강유등축제를 찾아 소망등 달기와 남강 부교 건너기, 유람선 탑승 등을 체험했다. 지수 승산마을과 진주 K-기업가정신센터도 방문해 진주의 기업가정신 관련 자원을 살폈다.

양 시는 자매결연에 앞서 대표 캐릭터인 진주의 '하모'와 용인의 '조아용'을 주요 행사에 참여시키는 등 문화·관광 분야의 사전 교류를 이어왔다.

조규일 진주시장은 "이번 협약이 행정기관 간 교류를 넘어 시민과 기업, 기관·단체가 참여하는 실질적인 협력으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

이상일 용인시장은 "두 도시 시민이 서로의 문화를 이해하고 가까워질 수 있도록 다양한 만남과 교류를 이어가겠다"고 전했다.

news2349@newspim.com