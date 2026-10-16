과천시 '2026 일자리 박람회' 성료...구직자 423명 몰려

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 16일 2026 일자리박람회를 성황리에 마무리했다
- 박람회에 구직자 423명이 방문해 193명이 현장 면접에 응시했다
- 15개 기업이 참여해 36명 채용 목표로 상담과 취업 지원을 진행했다
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 구직자에게는 안정적인 일자리를 제공하고 기업에는 지역의 우수한 인재를 발굴할 기회를 마련하기 위해 개최한 '2026 과천시 일자리 박람회'를 성황리에 마무리했다고 16일 밝혔다.
시에 따르면 지난 15일 과천지식정보타운 디테크타워 B동 1층 중앙홀에서 '함께하는 내일(job), 더 좋은 과천'을 주제로 열린 이번 박람회에는 총 423명의 구직자가 방문해 높은 관심과 열기를 보였다.
현장 채용관에는 총 15개 기업이 참여해 36명 채용을 목표로 1대1 구직 면접을 진행했으며 총 193명의 구직자가 실제 면접에 응시했다.
특히 과천지식정보타운 주요 입주기업인 ㈜휴온스와 ㈜스파이어테크놀로지가 직무 상담 부스를 운영해 구직자들에게 실무 중심의 취업 컨설팅을 제공했다. 과천형 기업인턴 체험 사업 참여 기업인 금강공업주식회사도 기업 홍보관을 통해 인턴십 참가 정보를 안내했다.
아울러 취업지원관에서는 국민취업지원제도, 국민내일배움카드 안내를 비롯해 전직 생애 설계 상담, 인공지능(AI) 자기소개서 플랫폼 체득 기회를 제공했다. 퍼스널 컬러 진단, 한국형 진로 성향 진단, 이력서용 증명사진 촬영 등 구직자 맞춤형 부대 서비스 프로그램도 큰 호응을 얻었다.
신계용 과천시장은 "이번 박람회가 구직자에게는 역량을 발휘할 터전을 기업에는 소중한 인재를 만나는 상생의 장이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 지식정보타운 입주기업 등 지역 기업과의 공조를 강화해 시민 체감형 일자리 창출과 맞춤형 취업 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com