HD현대베트남조선, 창립 30주년 맞아 생산능력 확대…해외 진출 우수 사례

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2030년까지 연간 30척 건조 체제 구축

지역발전기금 5억 동 전달로 사회 기여

[울산=뉴스핌] 남경문 기자 = 베트남 조선산업의 생산 거점으로 성장한 HD현대베트남조선이 창립 30주년을 맞아 생산능력 확대에 나선다.

HD현대베트남조선은 전날 베트남 중부 칸호아성 닌호아 광장에서 창립 30주년 기념행사를 개최했다고 16일 밝혔다.

지난 15일 베트남 중부 칸호아성 닌호아 광장에서 열린 HD현대베트남조선 창사30주년 기념행사[사진= HD현대베트남조선] 2026.10.16

행사는 주원호 HD현대중공업 사장과 현지 협력사 대표, 칸호아성 정부 관계자, 임직원 등 700여 명이 참석했다.

HD현대베트남조선은 1996년 HD현대와 베트남국영조선공사(SBIC)의 합작회사로 출범했다. 초기에는 선박 수리 사업으로 시작했으며, 2008년부터 선박 건조 중심으로 사업을 전환했다. 이후 약 100만㎡ 부지에 도크 2기와 1.5㎞ 규모의 안벽을 갖춘 생산기지로 성장했다.

HD현대베트남조선은 현재 베트남 전체 선박 수주량의 약 70%, 인도 실적의 80% 이상을 차지하고 있다.

지난해 칸호아성 지역내총생산(GRDP)의 약 8.2%에 해당하는 6억 7433만 달러의 매출을 기록했는가 하면 5100여 명의 고용을 창출하며 베트남 경제와 지역사회 발전에도 기여하고 있다.

HD현대베트남조선은 이날 중장기 성장전략도 제시했다. 2030년까지 연간 23척을 건조할 수 있는 체제를 구축하고 이후 연간 30척까지 생산능력을 확대한다는 계획이다. 현재 연간 건조능력은 약 15척 수준이다.

생산 확대를 위한 투자도 진행한다. HD현대베트남조선은 지난 4월 베트남 당국과 생산부지 임대 기간을 2066년까지 20년 연장하기로 했다. 도크와 안벽 확장, 생산설비 증설 등에 총 1억 달러를 투자할 예정이다. 현지 당국은 지난 4월 16일 투자등록 조정을 통해 사업 기간 연장을 승인했다.

회사는 창립 30주년을 기념해 칸호아성에 지역발전기금 5억 동을 전달했다.

주원호 HD현대중공업 함정·중형선사업대표는 "HD현대베트남조선의 지난 30년은 양국이 함께 만들어 온 협력의 역사"라며 "베트남 조선해양산업 발전과 양국 경제협력 강화에 기여하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com