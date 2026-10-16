부산시, K-콘텐츠 관광 아카데미 2기 모집…아이디어 상품화 지원

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실증 중심 패스트트랙 도입 사업 검증

최우수팀 200만 원 상금 및 기회 제공

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =아이디어 단계에 머물던 부산 관광 콘텐츠를 실제 체험상품으로 키울 기회가 열린다.

부산시와 부산관광공사는 오는 26일까지 'K-콘텐츠 관광마케팅 아카데미' 2기 참가자를 모집한다고 16일 밝혔다.

문화체육관광부 남부권 광역관광개발계획 특화사업으로 추진되는 이번 아카데미는 K-콘텐츠와 부산 관광자원을 결합한 관광 아이디어를 발굴하고 현장 실증과 사업화를 지원하는 프로그램이다.

K-콘텐츠 관광마케팅 아카데미 2기 공모 포스터[사진=부산시] 2026.10.16

2기부터는 기존 심화·고도화 과정을 통합한 '실증 중심 패스트트랙'을 도입한다. 관광 현장에서 상품성과 사업성을 검증한 뒤 시장 진출까지 연계하는 방식이다.

기초과정은 예비창업자와 대학생 등을 대상으로 한다. 해양·미식·웰니스·뷰티·e스포츠·K-컬처 등 6개 분야의 관광 아이디어를 발굴하고 구체화한다.

참가자에게는 멘토링과 결과발표회, 투자유치 발표자료 작성, 해커톤 등의 기회가 제공된다. 최우수팀에는 최대 200만원의 상금과 함께 심화·고도화 통합과정 참여 기회가 주어진다.

심화·고도화 통합과정은 부산에 본사를 둔 기업이 대상이다. 해양·미식·뷰티·웰니스 등 4개 분야에서 신규 관광 콘텐츠를 개발하며, 선정 기업에는 최대 1900만 원의 실증화 사업 지원금이 지급된다.

기업은 현장 실증과 전문가 코칭, 투자 연계 등을 통해 개발한 콘텐츠의 사업성을 검증할 수 있다.

1기에서는 기초과정 26개 팀과 심화과정 54개 기업이 지원했다. 최종적으로 11개 팀과 11개 기업이 선정됐으며, 이 가운데 6개 기업이 관광 현장에서 상품과 서비스를 실증했다.

피아크는 돼지국밥에서 착안한 '사골 뚝배기빵'을 관광 기념품으로 개발했다. 푸드트래블은 부산 미식 로컬 브랜드를 소개하는 플래그십스토어 '나우어라이빙'을 운영했다.

더휴랩은 헌책을 활용한 관광기념품 '리부산'을 개발해 판매했고 요트탈래는 어드벤처 보트투어를 선보였다. e스포츠 구단 피어엑스는 관객 참여형 팝업스토어를 운영했으며 라이브엑스는 일본 나고야에서 한·일 커트 배틀을 열었다.

참여를 원하는 개인이나 팀, 기업은 아카데미 사무국 전자우편으로 신청하면 된다.

나윤빈 관광콘텐츠산업국장은 "2기에는 실증 중심 패스트트랙을 통해 기업이 시장 반응을 신속하게 확인하고 상품을 개선할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

한편 부산관광기업지원센터는 지역 관광기업의 콘텐츠 개발과 사업화를 지원하는 거점으로 운영되고 있다.

ndh4000@newspim.com