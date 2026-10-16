NCT 위시, '숨바꼭질2' 여섯 번째 플레이어 출격…병원 괴담 속 생존 도전

AI 핵심 요약beta
- 엠넷플러스가 16일 NCT 위시 출연 ‘숨바꼭질2’ 6회를 공개했다
- ‘숨바꼭질2’는 누적 조회수 9000만회를 넘기며 흥행했다
- NCT 위시는 병원 괴담 속에서 데드피스를 찾아 탈출에 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 엠넷플러스 오리지널 공포 버라이어티 '숨바꼭질2'가 시즌1 흥행 주역 NCT 위시의 합류로 긴장감을 더한다.
'숨바꼭질2'는 정체불명의 술래를 피해 4444초 동안 생존 게임을 펼치는 공포 버라이어티로, 동기간 엠넷플러스 콘텐츠 가운데 신규 가입 기여 1위를 기록하며 흥행세를 이어가고 있다. 엠넷플러스를 비롯해 관련 콘텐츠 누적 조회수 역시 9천만 회를 넘어선 가운데, 인도네시아·베트남·중화권·미국 등 다양한 지역에서 시청과 가입이 이어지며 대표 오리지널 공포 IP로 자리매김하고 있다.
이 같은 흥행세 속 오늘(16일) 오후 6시 공개되는 여섯 번째 에피소드의 주인공은 NCT 위시다. 시즌1 출연 당시 본편 공개 직후 엠넷플러스 DAU(일간 활성 이용자)가 전일 대비 약 1200% 급증하고, 관련 키워드가 실시간 트렌드 1~3위에 오르는 등 뜨거운 화제성을 이끌었다. 술래를 피해 숨거나 과감하게 움직이는 등 저마다 다른 생존 전략으로 4444초를 버텨낸 끝에 50% 생존율을 달성하며 긴장감 넘치는 엔딩을 완성, '레전드 회차'라는 반응을 이끌어낸 바 있다.
이번에 NCT 위시는 한순간의 선택으로 운명이 뒤바뀌는 섬뜩한 병원 괴담 속으로 들어간다. 앞서 공개된 포스터에는 멤버들 뒤로 "그날 밤 운명이 뒤바뀌었다", "너를 찾고 있어"라는 의미심장한 메시지가 담겨 이번 회차에서 펼쳐질 이야기에 궁금증을 높였다. 선공개 영상에서는 "와 진짜 오랜만이다"라며 현장을 살피는 '경력직'다운 여유를 보이던 멤버들의 모습도 잠시, 스토리텔러 이정현이 전하는 괴담을 들은 뒤 분위기가 급변한다. 특히 "발목 조심해요"라는 서늘한 경고에 멤버들의 긴장감도 한껏 높아진다. "정신 바짝 차려야 한다"는 시온의 다짐처럼, NCT 위시가 술래의 추격을 피해 제한 시간 안에 '데드피스'를 찾아 무사히 탈출할 수 있을지 관심이 쏠린다.
NCT 위시가 4출연하는 엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질2' 여섯 번째 에피소드는 오늘 오후 6시 엠넷플러스를 통해 공개되며, 17일 밤 11시 Mnet에서도 방송된다.
moonddo00@newspim.com