강기윤 창원시장 "활발한 시민 체육활동 위해 꼼꼼히 챙기겠다"

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 15일 체육 회원종목단체 간담회를 열었다
- 강기윤 시장과 100여 명이 체육 현안과 발전방안을 논의했다
- 시는 현장 애로사항과 건의사항을 체육정책에 반영하기로 했다
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시민 체육활동 확대 방안 모색
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 체육의 날을 맞아 종목단체의 애로사항을 청취하고 시민 체육활동 참여 확대와 발전 방안 등을 모색했다.
창원시는 15일 창원시청 시민홀에서 '창원시 체육 회원종목단체 소통 간담회'를 열고 종목별 현안과 체육 발전방안을 논의했다고 밝혔다.
강기윤 시장을 비롯해 창원시체육회 회원종목단체 회장·국장 등 100여 명이 참석한 이날 간담회에서 참석자들은 창원시 체육정책과 주요 체육사업을 공유하고 종목별 현안과 건의사항을 논의했다.
회원종목단체 측은 각 종목 현장에서 체감하는 애로사항과 개선사항, 체육 활성화 방안 등을 제시했다. 시는 이러한 의견을 청취하고 향후 체육정책에 반영할 방안을 함께 검토했다.
강기윤 시장은 "회원종목단체가 체육대회와 다양한 체육활동을 주관하며 시민이 체육활동에 쉽게 참여할 수 있도록 해준 데 감사드린다"면서 "간담회에서 나온 현장의 목소리를 시정에 반영하겠다"고 말했다.
창원시체육회는 회원종목단체 규정과 스포츠공정위원회 규정 개정 안내 등 종목단체 운영과 관련된 정보를 공유하고 있다.
news2349@newspim.com